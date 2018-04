Copii, parinti, bunici: Nex Star vine la Constanta pentru preselectie

Next Star este un show TV prezentat de Dan Negru. Emisiunea a avut până acum opt sezoane, iar sezonul al noulea a început in septembrie 2017. Juriul emisiunii s-a modificat incepand cu sezonul șase și este compus din CRBL, Pepe, Dorian Popa și Alina Pușcaș.

Celebra emisiune a lui Dan Negru, Next Star, caută copii talentați și în acest sens vine la Constanța și Brașov.Tot pe 15 aprilie se va organiza casting și la București.Copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 13 ani se întrec în a-și arăta talentele, urmând ca în fiecare ediție juriul să-l aleagă pe cel care va merge în Marea Finală, unde va fi decis câștigătorul.De asemenea, publicul își poate alege favoritul in Finala de Popularitate.Începând cu sezonul al treilea, copiii din alte țări au putut participa în acest concurs, care a devenit astfel Next Star Internațional.