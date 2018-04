Copiii Academiei de Fotbal Farul Constanta au primit cadouri cu ocazia sarbatorilor pascale

Mă bucur că am reuşit să reînodăm tradiţia de a le oferi cadouri copiilor şi de Paşti, şi de Crăciun. De când sunt eu la Academie, de patru ani, am oferit mereu, cu excepţia anului trecut, din cauza lipsei de fonduri. Acum am găsit mai mulţi sponsori, iar copiii s-au bucurat de pachete. Vreau să îi mulţumesc noului preşedinte al Comitetului Director, Octavian Dumitrescu, cel care a venit în sprijinul copiilor. Sunt sigur că împreună cu el Academia Farul se va dezvolta. S-au schimbat multe lucruri în bine în cadrul Academiei. Dacă, până acum, am contat numeric, fiind cea mai numeroasă academie din judeţul Constanţa şi din Dobrogea, de acum înainte vom fi, uşor-uşor, şi cea mai valoroasă. Mă refer la jucători şi la condiţiile de pregătire, a declarat Bogdan Chiriţă, preşedintele Academiei de Fotbal Farul Constanţa.