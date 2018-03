Copiii Israelei au luat decizia! Unde va fi inmormantata femeia de afaceri

Rodica Bucur, avocata Israelei, a dezvaluit unde va fi inmormantata femeia.

Rodica Bucur a luat legatura cu copiii Israelei care au inceput sa faca pregatirile pentru ca femeia sa fie „repatriata”.

„Da sigur ca da ( n.r. am luat legatura cu copiii) si suntem in proces premergator de a merge la Federatia Evreiasca si toate celelalte probleme care urmeaza. Va fi plecata din tara. Nu putem numi ca o vom repatria, Israela are dubla cetatenie va ajunge acasa la copiii sai, in sanul familiei. Nu putea fi vorba de depresie, pentru un om atat de dinamic, nu putea fi atinsa de depresie. Ea incerca sa ii ajute pe oameni si isi lua si din bugetul ei. Nu exista altceva, este vorba despre moarte naturala… exact ( n.r. accident cerebral vascular). Nu a fost vorba de intrare prin efractie sau altceva. „ a declarat Rodica Bucur.

