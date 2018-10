Copiii nascuti pe data de 1, 10, 19 sau 28 a oricarei luni nu sunt ca toti ceilalti

copii 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acesti copii le pot oferi multe parintilor sai. Ei se afla sub influenta Soarelui. Sunt rezistenti, activi si inteligenti. Sunt niste personalitati foarte curioase, cu o minte agera. Ei gandesc in mod diferit in comparatie cu semenii lor. Vor sa incerce multe lucruri noi si nu iubesc cand sunt impiedicati in acest sens. Parintii copiilor nascuti pe data de 1, 10, 19 sau 28, dar si profesorii sau educatorii lor deseori se simt pusi in dificultate de intrebarile inteligente acordate de catre acestia. Insa micile personalitati curioase se simt foarte bine, stiind ca se evidentiaza pe fundalul celorlalti. Previziune lui Nostradamus pentru 7 zodii! Ce se va intampla cu acestea Acesti copii stiu cum sa-i impresion ...