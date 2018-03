Copil de 10 ani, atacat de o haita de cani intr-un patc din Mangalia

Un copil de 10 ani din Mangalia a fost atacat de o haită de câini comunitari, la ieşire dintr-un parc din oraş. Băieţelul a reuşit să scape nevătămat, după ce un bărbat i-a sărit în ajutor, informează B1 TV Părinţii copilului au depus o plângere la poliţie, şi au cerut ca animalele comunitare să fie îndepărtate. Însă primarul oraşului susţine că în Mangalia nu există vreo problemă cu maidanezii, iar animalele care l-au urmărit pe băiatul de 10 ani aveau stăpân.”Plăcere mare în acest oraș. Băiatul meu de 10 ani a fost atacat de o haită de 5-6 câini în Parcul Evergreen. Am sunat la Poliţia locală și am fost invitat să vin să depun plângere. Doamna de la telefon s-a oferit să sune la hingheri. Atenție când treceti prin parc. In ultimul timp câinii comunitari s-au înmulțit și se pare ca nimeni nu ia nicio măsură", a scris tatăl băiatului, pe Facebook.