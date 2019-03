Copil de 12 ani electrocutat pentru un selfie, in Constanta. S-a urcat pe un vagon

Copil electrocutat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de 12 ani s-a electrocutat in Constanta, la Valu lui Traian. Baiatul s-ar fi urcat pentru vagon, pentru un selfie. Copilul a suferit arsuri pe 80% din suprafata corpului. Potrivit Politiei din Constanta, s-a urcat pe un vagon stationat in Valu lui Traian si s-a electrocutat. Vezi si: Vestea care a daramat-o pe Anamaria Prodan: „Medicii mi-au zis ca va trai doar doua saptamani” Incidentul tragic s-a produs in gara localitatii. Baiatul de 12 ani a venit cu 4 prieteni. A vrut sa isi faca un selfie pe vagon, dar s-a electrocutat, spun surse din ancheta. Copilul a fost spitalizat, dar, din cauza starii foarte grave, s-a stabilit transferarea sa in Bucuresti. D ...