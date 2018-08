Copil de 5 ani, ascuns sub bancheta masinii pentru a iesi ilegal din tara

Din primele verificări, s-a constatat faptul că minorul este fiul pasagerei. La cercetări aceasta a declarat că intenţiona să ajungă cu băiatul în Polonia, unde a menționat că are un loc de muncă, dar că nu avea documente de călătorie pentru acesta fapt pentru care l-a ascuns sub banchetă pentru a încerca sa iasă cu el din ţară, menţionează poliţiştii.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni – I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au descoperit ascuns într-un microbuz, sub bancheta din spate, un minor în vârstă de 5 ani pe care mama acestuia a încercat să îl scoată ilegal din ţară, deoarece nu avea documente de călătorie.Ieri, 17 august a.c., în jurul orei 7.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, jud. Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de ieşire din ţară, călătorind ca pasager într-un microbuz marca Volkswagen, o femeie, cetăţean român, în vârstă de 30 de ani, domiciliată pe raza judeţului Sibiu.La controlul efectuat asupra microbuzului, poliţiştii de frontieră au descoperit ascuns sub bancheta din spate, acoperit cu o pătură, un băiat, în vârstă de 5 ani, precizează IGPF.Celor două persoane li s-a întrerupt călătoria, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.Sursă foto: Poliţia de Frontieră