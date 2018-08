Copil de 7 ani, gasit de politistii locali ieseni aventurand pe strada la miezul noptii. Avea o jucarie sub brat si era dezorientat

Politia Locala 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In noaptea de 3 spre 4 august 2018, in jurul orelor 00.15, politistii locali din cadrul Serviciului 5 Politie Locala, care desfasurau activitati specifice de mentinere a ordinii si linistii publice pe bulevardul Nicolae Iorga s-au autosesizat cu privire la un minor, care avea o jucarie sub brat si era dezorientat. Citeste si: Noul sef al Politiei Locale Iasi cere mai multi agenti pe strada si apropierea fata de cetateni "In urma verificarilor s-a constatat ca minorul se numeste C. B. M., de 7 ani si ca se intoarce de la un prieten cu care s-a jucat. Minorul ar fi trebuit sa ajunga la bunica lui, care are domiciliul pe strada Mitropolit Varlaam. Politistii locali l-au condus pe minor a ...