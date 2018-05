Copil de 9 ani spitalizat de urgenta dupa ce a fost muscat de cainele unui vecin

Caine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un baiat in varsta de 9 ani din Arad a ajuns in stare grava, la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arard, dupa ce a fost muscat de cainele unui vecin, care l-a lasat liber pe strada. „Copilul a fost adus cu ambulanta la spital, fiind preluat de cadrele medicale din cadrul UPU. El prezenta plagi multiple cauzate de muscaturile unui caine, una dintre acestea, aflata in zona coapsei, fiind mai grava din cauza profunzimii, astfel ca a fost supus unei interventii chirurgicale. In prezent, baiatul este internat pe sectia Sectia Chirurgie si Ortopedie infantila a spitalului. Este in stare stabila si primeste tratament medicamentos, aflandu-se in continuare sub suprave ...