Copilaria lui Ion Tiriac: Maica-mea, a tinut doi copii, singura, fara venituri. Ne-a crescut cu frica celui de sus, dar si a celui de jos!”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Tiriac a acordat un interviu pentru Telekom Sport, in care a povestit despre copilaria sa. “E bine sa nu prea vorbiti prea mult despre copilaria asta, pentru ca nimeni nu poate sa inteleaga. Nu au trait si e greu de explicat acea perioada. Eu sunt un om nascut in 1939, care a trait razboiul. Eu am trait bombardamentele, avioanele care mergeau pe cer incolo si incoace, din gaurile alea multe unde ne bagau cand erau bombardamente. Imediat, ieseam ca erau frumoase avioanele, cu lampi rosii, verzi, mai iesea un fum pe ici si pe colo, dar nu stiam pe vremea aia daca dau in noi sau in altceva […] Prin anii 47, 48, taica-miu a fost arestat doua zile de Securitate pentru ca era “asupritor”. Avea o pravali ...