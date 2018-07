Copilul se uita pe GOOGLE EARTH si a descoperit DIN GRESEALA imaginea asta, era la celalalt capat al lumii! A luat telefonul si a anuntat imediat POLITIA, ce au descoperit acolo e SOCANT

In 2007 Gemma Sheridan si alti doi prieteni au plecat intr-o calatorie care trebuia sa ii duca din orasul lor, Liverpool, de-a lungul Atlanticului catre Canalul Panama, iar apoi mai departe catre frumoasa insula Hawaii. Prima etapa a calatoriei a mers fara probleme, dar dupa ce au trecut de Canal si au ajuns in Oceanul Pacific, totul nu putea lua o turnura mai proasta!



A fost o furtuna uriasa care a distrus instalatia electrica a barcii lor si i-a rasturnat peste bord pe cei doi amici ai ei, ucigandu-i, in plus, barca era deja foarte afectata. Fara nimic electronic si cu o barca serios avariata, Gemma a plutit in deriva timp de 17 zile pana cand a fost lovita de o alta furtuna uriasa. Gemma a fost lasata inconstienta in urma ei, iar restul e istorie! S-a trezit pe o plaja, inconjurata de ramasitele barcii sale.



Timp de ani de zile a stat pe o insula parasita unde i-a luat patru ore sa faca focul, a invatat sa pescuiasca, a inceput sa faca exercitii regulate pe plaja. Dar intr-o zi i-a venit o idee salvatoare: sa scrie un SOS urias pe plaja.



Asa s-a intamplat ca intr-o dimineata s-a trezit din cauza sunetului unui avion care zbura deasupra ei, incredibil de jos, nu-i venea sa creada, credea ca e un vis. A inceput sa urle si sa dea din maini. Avionul a aruncat pe plaja cateva pachete, inauntru erau: un radio, apa proaspata, mancare si o mica trusa medicala. Cand a dat drumul radioului a auzit dupa ani de zile prima voce umana.





A intrebat cum au gasit-o, i s-a spus: ,,Un pusti din Minnesota a gasit semnul tau de SOS pe Google Earth!”. Emma a marturisit: ,,Eu nici nu stiam ce e Google Earth, dar le sunt profund recunoascatoare acum”.

