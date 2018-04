Copy/paste de anul trecut - Bayern a condus, dar a pierdut turul cu Real Madrid pe teren propriu, scor 2-1

Liga Campionilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fara sa aiba un joc prea solid, Real Madrid a castigat meciul tur cu Bayern Munchen din Germania, scor 2-1, acelasi scor pe care l-a avut si anul trecut, cand cele doua s-au intalnit in sferturile de finala ale competitiei. Nemtii au fost cei care au deschis scorul, cand Kimmich a fost servit de James Rodriguez, a scapat pe partea dreapta si l-a pacalit pe Navas, alegand sa trimita la poarta, in timp ce goalkeeperul lui Real Madrid s-a dus pe centrare. Fara Robben si Boateng, accidentati in minutele 8 si 34, Bayern a primit prima lovitura de la Real Madrid in minutul 44. Marcelo a trimis un sut puternic, din voleu, la coltul lung. Chiar daca a avut posesia si mai multe ocazii de gol, Bayern ...