Corectitudine politica, din nascare! Avem nevoie de permisiunea bebelusilor pentru a le schimba scutecele

La postul de televiziune american ABC, declaratiile facute de Deanne Carson, o experta in sexologie, scolita probabil la umbra internetului, au starnit reactii furioase si o adevarata controversa... Carson a dorit sa ofere un exemplu despre cum se poate ca in orice camin sa infloreasca "o cultura a consimtamantului", afirmand ca parintii ar trebui "sa le ceara acordul bebelusilor" inainte de a le schimba scutecele, declaratie care, evident, a dus intreg discursul in derizoriu. "O sa iti schimb scutecul acum, este in regula? Asta ar trebui sa spunem. Si bineinteles ca bebelusul nu va raspunde: «Da, mami, este grozav. Mi-ar placea sa am scutecul schimbat». Dar daca lasi putin spatiu si a ...