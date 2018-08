Coreea de Nord a intrerupt dezasamblarea unui centru de testare a rachetelor balistice

Linia 41 de tramvaie va fi suspendata in zilele de 25 si 26 august pentru lucrari de revizie. In locul acesteia va functiona linia naveta de autobuze 641.

Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în Insulele Andreanof din Alaska, fiind resimţit pe o distanţă de aproximativ 115 kilometri, relatează publicaţie Associated Press. Citește mai departe...

Simona Halep va avea o aparitie de senzatie in cel mai recent numar al cunoscutei reviste Vogue.

eMAG are o promotie speciala de Stock Busters, atat de buna, incat ai putea crede ca e Black Friday din nou. Citește mai departe...

Ana Maria Gheorghe, tânăra protestatară care a înfruntat un jandarm, a devenit celebră după ce fotografia cu ea, realizată de fotoreporterul Dumitru Angelescu, a fost preluată de Euronews la secțiunea „No comment”. Țânăra de 26 de ani a vorbit despre protestul din 10 august și de cum a ajuns în postura din fotografia ajunsă deja […] The post Ea e tânăra protestatară care a înfruntat un jandarm pe 10 august! Imaginea cu ea a devenit virală și a ajuns și la Euronews: „M-a luat de șolduri!” appeared first on Cancan.ro.