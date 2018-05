Coreea de Nord, complet dezamagita ca Washingtonul a comparat-o cu Libia: "Nu ne ascundem sentimentul de repulsie"

Kim Jong un google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Trump este optimista ca summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong-un va avea loc, in ciuda amenintarilor lansate de Phenian. Potrivit unui purtator de cuvant de la Casa Alba, Donald Trump ramane „dispus” sa participe la o intrevedere cu omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, scrie BBC News. „Presedintele este pregatit pentru aceasta intrevedere, daca ea va avea loc. Daca nu va avea loc, vom continua aceeasi campanie intensa de presiune, care este in curs de desfasurare”, a spus purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders. La randul sau, Donald Trump a fost intrebat daca este dispus in continuare sa participe la summitul din 12 iunie. In acest context, el a r ...