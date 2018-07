Coreea de Nord pare ca asambleaza una sau doua rachete balistice intercontinentale (Washington Post)

Coreea de Nord pare că asamblează una sau două rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu combustibil lichid la o fabrică unde a produs primele sale rachete capabile să atingă Statele Unite, scrie luni The Washington Post, citat de agenţia Reuters. Ziarul, citând oficiali neidentificaţi familiarizaţi cu informaţiile serviciilor, arată că agenţiile de spionaj americane au surprins semne ale construcţiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatările sunt cele mai recente care sugerează o activitate în curs de desfăşurare la unităţi de rachete şi nucleare nord-coreene în ciuda discuţiilor cu Statele Unite asupra armamentului şi a summitului între liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, şi preşedintele american, Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a spus săptămâna trecută în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului american că Phenianul a continuat să producă combustibil pentru bombele nucleare în ciuda promisiunii sale de denuclearizare, dar a insistat că administraţia Trump încă înregistrează progrese în discuţiile cu Coreea de Nord. Trump a scris pe Twitter după istoricul summit cu Kim, din Singapore, luna trecută: "Toată lumea se poate simţi acum mult mai în siguranţă decât în ziua când am fost învestit în funcţie. Nu mai există o Ameninţare Nucleară din partea Coreei de Nord". Kim s-a angajat în acelaşi summit să acţioneze în direcţia denuclearizării, dar Phenianul nu a oferit detalii despre cum ar putea decurge procesul. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)