Corespondenta de la bordul Fregatei Regele Ferdinand: Fregata participa la exercitiul multinational de lupta antisubmarin MaviBalina

Fregata „Regele Ferdinand”

Pentru consolidarea cooperării și creșterii interoperabilității cu structurile NATO în domeniul luptei antisubmarin,va participa, în perioada 27 septembrie - 4 octombrie, la Exercițiul multinațional de luptă antisubmarin „Mavi Balina”, organizat de Turcia, în apele internaționale ale Mării Mediterane de Est. La acest exercițiu vor lua parte zeci de nave și aeronave militare, submarine și detașamente de Forțe pentru Operații Speciale din Azerbaidjan, Grecia, Olanda, Pakistan, România, Spania, SUA și Turcia (țară organizatoare), urmând a fi puse în aplicare proceduri standard de operare pentru asigurarea securității maritime regionale și combaterea amenințărilor subacvatice.A trecut o săptămână de când fregata „Regele Ferdinandˮ a părăsit Portul Militar Constanţa, pentru a participa la exercițiul multinațional de luptă antisubmarin „MaviBalina”, organizat de Forţele Navale ale Turciei.După tranzitul Bosforului, valurile din Marea Marmara ne-au pregătit pentru o Egee foarte supărată, care a ţinut să ne arate cât poate fi de capricioasă. La ordinul comandantului şi prin grija comandantului secund şi al şefului de echipaj, toate materialele de pe navă au fost amarate astfel încât să nu existe pierderi. După 36 de ore mai puţin plăcute, am ajuns în portul Aksaz.Prima fază a exerciţiului Mavi Balina a avut loc în portul Aksaz, acolo unde s-au desfăşurat şedinţele de planificare, pe diferite domenii, o conferinţă de presă - cu caracter închis –şi, de asemenea, refacerea plinurilor navei cu combustibil şi alimente. Tot aici, ne-am reîntâlnit cu echipajul fregatei olandeze „De Ruyter”, nava comandant a grupării permanente NATO din Marea Mediterană, SNMG-2, cu care fregata „Regele Ferdinand” a desfăşurat misiuni, în luna iulie, în Marea Neagră.În portul Aksaz, fregata a fost vizitată de doamna Mioara Ştefan, consulul general al României la Izmir. „Pentru mine, tot ceea ce am văzut aici a fost impresionant; organizarea şi aspectul marinăresc al navei sunt deosebite. Mi-a plăcut faptul că deficitul de tehnologie existent între tehnica de la bord şi ceea ce există astăzi în domeniul naval este suplinit cu rezultate foarte bune de inteligenţa oamenilor aflaţi la bord şi vă felicit pentru asta. A fost prima dată când am urcat la bordul unei nave militare româneşti şi am avut emoţii. Mulţumesc comandantului navei şi echipajului pentru onoarea pe care mi-au făcut-o, invitându-mă la bord. Sunteţi adevăraţi ambasadori ai României acolo unde ajungeţi cu nava. Vă doresc să daţi tot ce puteţi mai bun în cadrul exerciţiului Mavi Balina şi să reprezentaţi cu cinste România. Am învăţat atât de multe în timpul acestei vizite şi vă mulţumesc pentru tot.”Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei „Regele Ferdinandˮ: „Ne-am bucurat de vizita consulului general al României la Izmir, acest lucru contribuind la strângerea relaţiilor cu corpul diplomatic al României în ţările unde fregata Regele Ferdinand face escale şi astfel, la o reprezentare mai bună a României. I-am prezentat nava şi capabilităţile acesteiaşi am reprezentat apoi împreună România la recepţia oferită de nava pakistaneză Saif (F 253).”A doua etapă a exerciţiului a început ieri, odată cu ieşirea din port,şi se desfăşoară în estul Mării Mediterane. Fregata „Regele Ferdinand”participă la exerciţiu alături de 4 fregate, 2 corvete, un tanc de combustibil, 5 submarine, avioane şi elicoptere din Turcia. De asemenea, este implicată gruparea SNMG-2 prin fregatele „De Ruyter” din Olanda şi „Cristobal Colon” din Spania, dar şi fregata „Saif” din Pakistan, în timp ce SUA sunt implicate cu un avion de cercetare. Cu statut de observator, participă Algeria, Bahrain, Qatar, Kuweit şi Arabia Saudită.Mavi Balina este un exerciţiu bianual organizat de Turcia, un exerciţiu cu specific antisubmarin, unde sunt aplicate şi antrenate procedurile standard de operare pentru asigurarea securității maritime regionale și combaterea amenințărilor subacvatice.Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei „Regele Ferdinandˮ: „Reîntorcerea în Marea Mediterană ne oferă prilejul să demonstrăm nivelul de pregătire atins de echipajul fregatei «Regele Ferdinand» în acest an de instrucţie. Participăm acum la exerciţiul Mavi Balina. Este un exerciţiu complex antisubmarin, cu o participare a statelor NATO şi partenere, precum şi cu participarea grupării SNMG-2. Având în vedere amploarea exerciţiului atât ca arie de desfăşurare, cât şi ca număr de nave, submarine şi aeronave participante, el are o contribuţie importantă pentru menţinereaşi dezvoltarea abilităţilor membrilor echipajului la exerciţii antisubmarin. Exerciţiul ne ajută şi în a ne dezvolta capacităţile de acţiune în mediul internaţional, fapt ce ne va ajuta la operaţia SEA GUARDIAN.”Şi pentru că ieri a fost prima zi din acest nou an universitar, ofiţerii de marină de la bord nu i-au uitat pe viitorii lor colegi aflaţi acum pe băncile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” cărora le-au transmis un mesaj: “[...] Ca și noi, cu ani în urmă, ați venit în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” cu speranţe, cu aspiraţii, cu idealuri, şi veți pleca după patru ani de studii bine pregătiți, capabili să înfruntați dificultățile vieţii de marinar militar, hotărâţi să deveniți viitorii amirali ai Armatei României. Cu ocazia deschiderii anului de învățământ 2018-2019, aflată sub egida împlinirii a 100 de ani de la desăvârșirea statului național unitar român, vă dorim mult succes în pregătire și vă așteptăm, pe cât mai mulţi, ca la finalul studiilor să faceţi parte din echipajul fregatei „Regele Ferdinand”.Vânt bun din pupa! şi BUN CART ÎNAINTE!”La bordul navei, serialele exerciţiului sunt în plină desfăşurare, piuitul al sonarului fiind o constantă la bord, mai ales că secvenţele de căutare a submarinului sunt complexe şi dese.Prin participarea la acest exercițiu, echipajul fregatei Regele Ferdinand îşi demonstrează buna pregătire și contribuie,astfel,la punerea în practică a politicii de securitate a României şi îndeplinirea obiectivelor din Strategia de Securitate Naţională.Dar, despre cum s-a desfăşurat această a doua etapă a exerciţiului Mavi Balina, în corespondenţa viitoare.Căpitan-comandor Mihai EGOROV