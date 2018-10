Corina Chiriac, probleme mari cu depresia: “Pot sa dau in scris ca nu-mi mai trebuie…“

Corina Chiriac a vorbit despre viata sa sentimentala si a marturisit ca a fost indragostit o singura data in viata, iar la un moment dat a avut probleme mari cu depresia. Cantareata nu mai vrea sa auda de aceste sentimente, iar marea ei iubire ramane muzica.

„M-am indragostit foarte tarziu. Prima oara m-am indragostit la 26 de ani. In seara aia mi-am dat seama, aveam nod in stomac, ma fastaceam, eu care sunt vorbareata. E tampita chestia asta, nu as vrea sa mi se mai intample. Sa ma ierte spectatorii, devii tembel. Pot sa dau in scris ca nu-mi mai trebuie indragosteala. Eu am acum alte preocupari. Intr-o viata intreaga o singura data mi s-a intamplat”, a declarat Corina Chiriac intr-un interviu pentru B1 Tv.

Artista a mai declarat ca i-a refuzat pe cei care au cerut-o de sotie, pentru ca marea ei dragoste a fost si ramane muzica. “Eu am ales cariera cu adevarat, asta ma implineste pe mine. Au fost baieti, barbati care m-au cerut de nevasta in studentie, in liceu chiar si le-am spus nu. Vazusem niste situatii dramatice. Mie cu siguranta mi-a dat Dumnezeu o alta vocatie”, a mai declarat Corina Chiriac.

Corina Chiriac si-a amintit de cel care a fost Dumitru Farcas. renumita cantareata de muzica usoara a facut publice, in mediul online, cateva fotografii nemaivazute, dintr-un turneu pe care l-a facut alaturi de reputatul taragotist in America, inainte de Revolutie din 1989.

„Era anul 1988, la sfarsit de octombrie, cand eu, Maria Ciobanu, Florin Piersic si Dumitru Farcas ajungeam in fine, dupa un voiaj foaaarte lung la Los Angeles, in California. Aceste citeva fotografii sunt de atunci, de la un concert sustinut in jurul zilei de Sfantul Dumitru…

Ce repede au trecut 30 de ani… Si ce rau imi pare ca ai plecat si tu Mitrule Maestrule si Minunatule…

Nu voiam sa spun niciodata aceste cuvinte… dar Bunul Dumnezeu sa te ierte si sa te odihneasca !

Condoleante familiei si noua tuturor care devenim mereu mai singuri si mai saraci…”, a povestit Corina Chiriac.

