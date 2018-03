Corina Crețu, avertisment SUMBRU de la Strasbourg: 'Sunt in pericol de a fi pierduți 800 de milioane de euro'

Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, a fost invitată la emisiunea be EU, unde a vorbit despre programele cu fonduri europene din România, problemele cu care se confruntă țara noastră și ce măsuri vor fi implementate în acest sens.

"Anul 2017 a fost marcat de progrese importante în ceea ce privește programele cu fonduri europene în România datorită faptului că au fost acreditate instituțiile de management și control și au fost îndeplinite o serie de condiționalități. Dar rămân foarte multe lucuri de făcut, e un an crucial pentru România", a spus Corina Crețu, la Antena3.

"Avem această problemă legată de programul operațional regional, unde sunt în pericol de a fi pierduți 800 de milioane de euro, care trebuie cheltuiți până în decembrie în acest an".

Întrebată ce trebuie să facă România pentru a nu pierde acești bani, Corina Crețu a spus că "încă din august 2017 am discutat cu serviciile mele și am agreat să propunem autorităților române schimbarea programului operațional regional, astfel încât să dăm posibilitatea extindem aria de eligibilitate, de exemplu către localități mai miic care nu aveau posibilitatea să acceseze fonduri europene și să mărim fondurile pentru localitățile mari. O altă măsură pe care noi am identificat-o e o măsură care se aplică în Slovacia și în Cehia. Experiții noștri au fost săptămâna trecută la București și urmează să analizeze acest concept de a se da vouchere pentru cetățeni pentru eficiența energetică a locuințelor, a clădirilor".

"Serviciile mele evaluează că vor fi salvate 2-300, până la maxim 400 de milioane de euro prin această schemă de vouchere. Autoritățile române încearcă să identifice proiecte retrospective care au fost plătite cu alți bani. Știți că am mai făcut acest lucru.. Autostrada Soarelelui sau centura Timișoarei. Așa am și ajuns la această sumă de încheiere a programului în jur de 90%. E o sumă care poate varia în funcție de deciziile din instanță", a mai spus Corina Crețu.