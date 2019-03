Corina Crețu dezvaluie discuția cu Dragnea și Dancila despre plecarea din PSD

Comisarul european Corina Crețu a relatat vineri, într-un interviu acordat ȘTIRIPESURSE.RO, o discuție cu Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă pe tema plecării din PSD la Pro România.

„Eu cred ca suntem oameni civilizati si fiecare avem dreptul sa facem alegerile pe care ni le dorim in viata personaa. E decizia mea unilaterala, nu am o relatie proasta (cu Liviu Dragnea, n.red.) ca nu am de ce. Ne-am intalnit la Madrid, am vorbit si cu dansul, si cu dna premier, le-am explicat ca sunt dezamagita de faptul ca am primit aceste atacuri de care dansii nu s-au delimitat si ca optiunea mea este de a fi proeuropean convins si ca un partid social-democrat trebuie sa se aplece asupra problemelor cetatenilor si nu asupra intereselor unui grup restrans, asta-i tot. Sper ca in politica romaneasca sa depasim aceasta faza de atacuri personale, de agresivitate si sa ne dam mana pentru dezvoltarea Romaniei”, a declarat Corina Crețu.