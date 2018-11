Corina Crețu, mesaj pentru PSD: raspunde la informația ca nu ar mai fi membru PSD

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, precizează că este în continuare membru PSD şi reaminteşte că în 2014 a condus lista de candidaţi la europarlamentare a formaţiunii social-democrate.

”Buna seara! Fiind ziua precizarilor, as mai vrea sa adaug una de natura politica.

Tocmai am aflat cu mare surprindere ca dl Marius Pieleanu, pe care il apreciez si stimez, a afirmat aseara in cadrul emisiunii “ Punctul de intalnire” ca nu sunt membru PSD.

Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani de munca, cu care am lucrat din 1991 si pana in 2014, sa spun ca sunt in continuare Membru PSD.

Am fost aleasa deputat si senator pe listele PSD. In 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri in care partidul a castigat 16 mandate din cele 32 care revin României.

In noiembrie 2014, am fost propusa Comisar European pentru Politica Regionala de catre Guvernul PSD, printr-o scrisoare transmisa de Primul Ministru al Guvernului Romaniei, Dl Victor Ponta, catre Presedintele Comisiei Europene, Dl Jean-Claude Juncker.

Dupa audierea mea de catre Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, am transmis conducerii de la acea vreme a partidului o scrisoare prin care multumeam tuturor membrilor din judete pentru faptul ca ma alesesera la Congres Vicepresedinte al partidului, anuntand ca am decis sa raman simplu membru de partid si sa ma auto-suspend din functia de Vicepresedinte.

Am explicat ca am crescut in acest partid, sunt atasata valorilor social-democrate europene, dar ca si Comisar European imi doresc sa lucrez cu toate Guvernele, indiferent de culoarea lor politica, ceea ce am si facut in cei patru ani de mandat.

E adevarat, faptul ca a mai ramas putin pana la incheierea mandatului de Comisar pt politica regionala, ca si a exercitiului financiar 2014-2020, toate acestea m-au determinat sa intervin mai des in ultima perioada, sa discut mai des cu Prim Ministrii, ministrii, sa vorbesc public despre necesitatea accelerarii implementarii proiectelor, in special in domeniul infrastructurii de transport şi sanatate, astfel incat Romania sa isi consume intreaga alocatie care ii revine de la Bugetul Uniunii Europene.

Sunt socata ca aceste interventii in favoarea dezvoltarii Romaniei au fost exagerat de politizate. Simpla precizare ca de fapt studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale valoreaza 1,8 milioane de euro (si nu 250 de milioane cat s-a spus aseara in emisiune), cifra reconfirmata de Banca Europeana de Investitii, mi-a atras critica dlui Pieleanu: “Corina Cretu nu a facut nimic pentru Romania, doar sta la Bruxelles si critica PSD”. E dreptul dumnealui, fireste, de a avea aceasta opinie, dupa cum e si dreptul meu sa imi apar munca mea si a sute de oameni din DG Regio care au incercat in acesti ani sa imbunatateasca lucrurile in Romania.

Raman in continuare la dispozitia autoritatilor pentru a gasi solutii si a contribui impreuna la dezvoltarea Romaniei si imbunatatirea vietii de zi cu zi a oamenilor.

Seara frumoasa tuturor!”, arată Corina Crețu.