Corina Crețu pe listele PRO Romania la alegerile europarlamentare: Ce spune Victor Ponta

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri seara la Braşov, referindu-se la comisarul european Corina Creţu, că este una dintre cele mai bune investiţii la nivel uman pe care România a făcut-o la nivel internaţional, informează Agerpres. Tot Ponta spunea zilele trecute că deja știe cine va fi candidatul PRO România pentru alegerile prezidențiale, însă nu a dorit să-i spună numele.

Liderul Pro România a fost întrebat dacă a discutat cu Corina Creţu în legătură cu lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare.

''Am vorbit cu doamna Creţu. Eu cred că este una dintre cele mai bune investiţii la nivel uman pe care România a făcut-o la nivel internaţional. Dacă nu am fi avut comisar european pe dezvoltare regională şi echipa din jurul său, gradul de absorbţie al nostru era mai mic cu cinci miliarde de euro. Nu ştiu câţi români am promovat noi în exterior ca să ne aducă cinci miliarde de euro. Faptul că acum o bălăcăresc şi o fac în toate felurile este inadmisibil. Mi-a plăcut că Olguţa Vasilescu a spus că nu mai este pesedistă. Corina Creţu este în PSD de pe vremea când Liviu Dragnea era la PDL, eu eram procuror şi Olguţa Vasilescu era în PRM. Eu sper să reuşească să-şi termine cu bine acest mandat de comisar european, dar regret faptul că de la 1 ianuarie 2017 până azi pe programul infrastructură mare nu s-a semnat nici un contract nou'', a subliniat Ponta.

Citește și: Sondaj IMAS prezentat de Rareș Bogdan: PSD și PNL sunt apropiate, urmate de USR și ALDE

El a adăugat că tot ceea ce se decontează în acest moment sunt proiecte semnate înainte, nu este nici un proiect nou al actualei guvernări, iar nici măcar proiectul pentru podul de la Brăila, semnat în ultima zi în funcţia de prim-ministru de către Mihai Tudose, nu a plecat la Bruxelles. Pentru perioada 2017-2018 proiecte zero trimise la Bruxelles şi aprobate, a punctat preşedintele Pro România.

''Discuţii cu doamna Creţu au fost pentru a candida la europarlamentare. Când vor fi finalizate, vă vom spune. Mi-aş dori. Cred că trebuie să fie absolut inconştient să nu vrei să o ai pe listă la alegerile pentru Parlamentul European pe un comisar european. Trebuie să fii nebun, să fii sinucigaş. Cred că şi PNL-ul şi USR-ul ar vrea să o aibă pe liste. Cum aş zice eu că nu aş vrea ca doamna Corina Creţu să fie pe liste?! Aş vrea, dar este prematur în acest moment, are nişte obligaţii ca şi comisar european'', a precizat Victor Ponta.

De asemenea, el a reiterat referitor la lista de candidaţi a Pro România pentru Parlamentul European că va fi primul pe listă, dar nu va merge la Bruxelles.

Citește și: ÎNFIORĂTOR O jurnalistă însărcinată, un pompier, o polițistă și fiica de 17 ani sunt victimele angajatului MAPN care a aruncat în aer casa - VIDEO

''Cred că este nevoie de mine aici, în Parlamentul de la Bucureşti. Vom avea nişte candidaţi de care cu siguranţă ne mândrim'', a afirmat Ponta.

Întrebat dacă soţia sa, Daciana Sârbu, va candida pe lista Pro România pentru Parlamentul European, Victor Ponta a răspuns negativ.

Preşedintele Pro România s-a aflat vineri seara la Braşov pentru a-i prezenta pe cei doi parlamentari care şi-au dat demisia zilele trecute din PSD, Mihai Mohaci şi Mihai Popa, şi s-au înscris în Pro România, dar şi pe alţi doi foşti membri ai organizaţiei municipale PSD Braşov, Cătălin Leonte şi Liviu Lupu, care s-au alăturat formaţiunii sale.

Citește și: Jurnalistă cunoscută, premiată de Ambasada SUA, înfrângere la CEDO: Condamnarea pentru defăimarea unui judecător a fost corectă

Liderul Pro România a spus că vrea să construiască la Braşov o echipă semnificativă, puternică pe plan local şi judeţean, iar la alegerile europarlamentare să obţină 10 procente la nivelul judeţului.