Cornel Coca Constatinescu, vicepresedinte ASF: La finalul anului 2015 ne plasam pe locul 2 la nivel european in ceea ce priveste mortalitatea rutiera

Cornel Coca Constatinescu

Cornel Coca Constantinescu – vicepresedinte ASF - la Conferinta "Siguranta rutiera - un deziderat realizabil" un eveniment organizat de Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) si de Institutul de Studii Financiare (ISF).

’’Cand discutam de siguranta rutiera, implicit vorbim despre transport si despre riscuri aferente si despre modalitatea de administrare a acestora.

Aparitia cailor de comunicare terestra si maritima a facilitat productia de bunuri, comertul si mobilitatea populatiei si totodata a pus in evidenta riscul asociat transportului si necesitatea administrarii acestui risc prin impartirea lui la mai multi, cu scopul de a se ajuta reciproc in cazul materializarii unui risc legat de mijloacele de transport, bunurile transportate si persoanele participante.

Asigurarea RCA a fost instituia si practicata inca din secolul 19. Acest lucru s-a intamplat in Franta. Initial asigurarea mijloacelor de transport terestru a avut in vedere riscurile induse de cal si caruta, in prezent ne asiguram impotriva evenimentelor datorate "cailor putere".

Riscul rutier in Romania se mentine inca la un nivel ridicat, chiar daca in ultimii ani autoritatile si societatea civila si-au intensificat eforturile pentru reducerea numarului si consecintelor accidentelor de circulatie.

La finalul anului 2015 ne plasam pe locul 2 la nivel european in ceea ce priveste mortalitatea rutiera - 95 de persoane decedate la un milion de locuitori si 97 de persoane decedate la 1 milion de locuitori in 2016 - aproape dublu fata de media UE.

Accidentele rutiere genereaza, pe langa suferinte incomensurabile, un cost social ridicat, precum si pierderi semnificative pentru asiguratori.

Asigurarile auto, RCA si CASCO, reprezinta 75% din totalul primelor brute subscrise aferente asigurarilor generale. Sunt 5,5 milioane autovehicule asigurate RCA.

Exista o legatura directa intre cresterea sigurantei in trafic cu rezultat asupra nivelului accidentelor si reducerea primelor.

Despagubirile au fost in crestere. Si in perioada urmatoare am putea vedea o crestere a daunelor prin cresterea numarului de vehicule, avand aceiasi infrastructura.Astazi constatam ca sunt state care se uita la Romania si remarca cum am gestionat situatia RCA.

Autoritatea de Supraveghere Financiar SF a sustinut instrumente care sa motiveze un comportament preventiv si responsabil in trafic si ma refer la Bonus-Malus. Totodata a promovat instrumente noi precum tehnologiile telematics, care sa contribuie la stabilirea mai preciza a riscului, la individualizarea acestuia si la scaderea costurilor asigurarii.

Unul dintre efectele masurilor ASF este sitemul Bonus-Malus - am reusit sa recalibram sitemul in favoarea consumatorului, pe termen scurt, iar pe termen mediu si lung este in favoarea comportamentului adecvat in trafic, a normalitatii.’’

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.