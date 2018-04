Cornel si-a vazut fosta iubita trecand prin fata casei. Si-a amintit de vremurile bune si a invitat-o pe la el. Dupa cinci ore, i-a batut cineva la usa! A incremenit cand a vazut cine era!

Cornel Ghinea, un barbat din comuna Epureni, de 40 de ani, recidivist si fara capatai, a dat dovada ca nu are niciun Dumnezeu.

In saptamana Patimilor, mai precis marti, 3 aprilie, si-a vazut fosta iubita, in varsta de 18 ani, cu care a trait in concubinaj aproape doi ani, trecand pe drum cu caruta. Fata, care dupa ce s-a despartit de el, a plecat din sat la o sora, era acasa sa-si ajute parintii la curatenia de primavara si cara cu caruta gunoiul de grajd spre platforma de gunoi din sat.

Cum drumul ei trecea pe langa casa „fostului” Cornel Ghinea, acesta n-a rabdat si, amintindu-si de „vremurile” bune cand se iubea cu tanara de numai 16-17 ani pe atunci, a invitat-o sa vina la el. Cum fata n-a vrut, acesta s-a napustit peste ea, a dat-o jos din caruta cu forta si a tarat-o pana in casa, unde a violat-o vreo patru ore incontinuu, scrie vremeanoua.ro.

