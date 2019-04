Cornelia Rednic a facut anuntul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu. "Mi-am dat seama ca nu e..."

rednic

Cornelia Rednic a facut anuntul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu. Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea.

Cornelia si Lupu Rednic au implinit 26 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna. Artista de muzica populara a dezvaluit cum a renuntat la scoala pentru cel care i-a devenit sot.

„Eu dupa clasa a 10-a am renuntat la scoala, eram maritata. Am terminat clasa a X-a si eu m-am maritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am facut si facultatea, pe toate pe rand. Avem 26 de ani de cand imi mananca capul”, a spus Cornelia intr-o emisiune TV.

Cornelia Rednic, care este casatorita cu Lupu Rednic, a povestit la o emisiune TV, in urma cu ceva timp, experienta ei legata de slabit. Vedeta a facut si ea la un moment dat patre din categoria celor care isi doresc sa piarda kilogramele nedorite. Cu multa ambitie si cu o dieta respectata cu strictete, Cornelia Rednic a marturisit ca a scapat de 33 de kilograme, in trei luni.

Doar ca, atunci cand s-a uitat in oglinda, interpreta a avut un soc.

