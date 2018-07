Cornelia Rednic a facut anuntul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu: "mi-am dat seama ca nu e..." 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cornelia Rednic a facut anuntul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu. Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea. Cornelia si Lupu Rednic au implinit 26 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna. Artista de muzica populara a dezvaluit cum a renuntat la scoala pentru cel care i-a devenit sot. „Eu dupa clasa a 10-a am renuntat la scoala, eram maritata. Am terminat clasa a X-a si eu m-am maritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am facut si facultatea, pe toate pe rand. Avem 26 de ani de cand imi mananca capul”, a spus Cornelia intr-o emisiune TV. Cornelia Rednic, care este casatorita cu Lupu Rednic, a povestit la o emisiu ...