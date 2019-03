Cornelia si Lupu Rednic au dezvaluit motivul pentru care nu au copii

cornelia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indragitii cantareti de muzica populara Cornelia si Lupu Rednic au sarbatorit, recent, 25 de ani de cariera impreuna, si sunt casatoriti de 27 de ani. De-a lungul anilor, intrebarea pe care au primit-o cel mai des a fost referitoare la motivul pentru care nu au copii, iar in cadrul unei emisiuni difuzate pe postul TV Antena Stars difuzata anul trecut, frumoasa artista a decis sa lamureasca o data pentru totdeauna acest aspect. Mai exact, cei doi nu si-au dorit sa devina parinti, deoarece se axeaza pe cariera si sunt mereu plecati in turnee, atat in Romania, cat si in alte tari, iar acest lucru i-a facut sa nu ia in calcul posibilitatea de a isi ...