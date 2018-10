Coroana Regala, la Festivalul National de Teatru; Presedintele UNITER: Sunt devotat acestei coroane pana la capat

Coroana Regală a României a fost adusă sâmbătă, la Festivalul Naţional de Teatru (FNT), fiind depusă de actorul Victor Rebengiuc escortat de membri ai Asociaţiei Tradiţia Militară. Coroana a fost expusă în sala "Memorie" de la Hanul Gabroveni, din Centrul Vechi al Capitalei. "Am vrut să aducem aici această coroană care l-a însoţit pe Regele Mihai pe ultimul drum, copia de la Peleş" a declarat Marina Constantinescu, directorul artistic şi selecţioner unic al Festivalului Naţional de Teatru. Ea a precizat că coroana reprezintă un simbol al Centenarului. "Este o zi foarte importantă. Am pus sărbătoarea Centenarului şi festivalului sub semnul Coroanei Regale ca simbol al statului nostru independent, unit, puternic, demn, curajos, loaial regelui şi poporului. (...) Am dorit ca acest simbol să fie aici în inima festivalului şi timp de 11 zile oamenii să treacă şi văzând-o să încerce să cunoască mai bine istoria şi pe ei înşişi. Sunt 100 de ani în care am devenit un popor de cultură europeană şi asta este important pentru noi oamenii de teatru care credem în valoare. (...) Cred că nimic nu era mai preţios pentru acest festival decât acest simbol al celor 100 de ani", a afirmat Marina Constantinescu. Ion Caramitru, preşedintele UNITER, a declarat că "este devotat acestei coroane până la capăt". El a reamintit că Regele Mihai a revenit în ţară în 1992 "şi a petrecut în ţară 25 de ani". La rândul său, actorul Victor Rebengiuc a mărturisit că a fost, este şi va rămâne până la sfârşit devotat monarhiei. "Aveam şapte ani când Regele Mihai s-a urcat pe tron. A fost o mare bucurie pentru mine şi pentru generaţia mea. (...) Am suferit atunci când a fost alungat din ţară, am plâns, eram tot copil, şi i-am păstrat în amintire nestinsă dragostea şi devotamentul pe care l-am avut faţă de rege şi faţă de monarhie. (...) Tot ce-mi doresc este să păstrăm în minte şi în suflet amintirea Regelui Mihai", a povestit Victor Rebengiuc. Directorul Muzeului Peleş, Narcis Dorin Ion, a afirmat că, coroana care a fost adusă la HUB-ul FNT este cea care l-a însoţit pe Regele Mihai pe ultimul său drum. "Este o copie fidelă a coroanei, este realizată în 1997 de sculptorul Alfred Dumitriu şi este cea care l-a însoţit pe Regele Mihai pe ultimul drum. Această coroană este legată de trei regi ai României: de Carol I, de Ferdinand I, de Mihai I. Şi pentru că în 15 octombrie s-au împlinit 96 de la festivităţile încoronării de la Alba Iulia, această coroană a avut o pereche, coroana Reginei Maria. (...) Coroanele originale se află la Muzeul Naţional de Istorie. Au fost cândva la Peleş împreună cu sceptrul şi cu mantiile. Mantiile regale de la încoronare sunt păstrate în continuare la Muzeul Naţional Peleş. Ele sunt simbolurile istoriei noastre", a spus directorul Muzeului Peleş. Publicul va avea posibilitatea să vadă Coroana Regală a României în perioada 21 - 28 octombrie, între orele 10,00 şi 19,00. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Simona Aruştei)