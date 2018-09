Corpul de Control al Guvernului, verificari privind Autostrada Sibiu-Pitești: Toți cei care au blocat sau vor bloca trebuie sa PLECE acasa

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, vineri, că organismul de Control al Guvernului face verificări privind Autostrada Sibiu-Pitești, menționând că toți cei care au blocat proiectul trebuie să plece.

"Am trimis Corpul de Control pentru a verifica care sunt obstacolele, dacă există, si daca putem elimina obstacole in cazul acestei autostrazi. Am inteles ca pe tronsonul 300 sunt cateva probleme geologice. Sunt convinsa ca oamenii nu mai au rabdare si trebuie sa vedem care sunt obstacolele. Stim ca unele sunt reale, dar au existat si obstacole care nu erau pliate pe realitate, ursi care nu existau, liliecii care nu existau. Toti cei care au blocat sau vor bloca trebuie sa plece acasa", a spus Viorica Dăncilă.