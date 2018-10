Cosmar! Inca o lovitura pentru judetul Iasi! Va fi un dezastru de proportii! O mare investitie a fost blocata intentionat

strada trei fantani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un dezastru fara precedent se prefigureaza asupra unei mari investitii a Iasului • Ani la rand, proiectul a batut pasul pe loc, iar guvernantii au aruncat tot felul de fumigene • Lucrurile s-au complicat insa si mai mult, iar ultimul raspuns oficial arata cat se poate de clar ca investitia mult asteptata de ieseni nu se va face prea curand • Autoritatea care ar trebui sa duca planul la capat arunca vina in curtea Primariei • Un parlamentar iesean a ajuns sa faca lumina in acest scandal urias Dupa ani la rand in care lucrurile s-au invartit in jurul cozii, s-a facut lumina asupra unui proiect major de infrastructura de care ar trebui sa beneficieze iesenii. Lucrarile la ...