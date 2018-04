Cosmarul prin care a trecut Elena Merisoreanu in urma cu putin timp! Artista si-a facut injectii cu sange in genunchi sa scape de durerile groaznice

In sfarsit! Dupa trei ani de chin, cosmarul pare ca s-a terminat pentru Elena Merisoreanu in privinta durerilor acute pe care le are la genunchi.

Indragita cantareata de muzica populara suferea din 2015 de de artroza, in plus si-a terminat si ligamentele intr-o vacanta in Turcia, avuta cateva luni mai tarziu!

Elena Merisoreanu si-a facut injectii cu sange in genunchi! Cum s-a simtit dupa ele

Durerile insuportabile au determinat-o pe Merisoreanu sa ajunga si la o interventie chirurgicala, din pacatem, fara rezultate. “Eu am fost operata la genunchi si ar trebui sa ma astampar. Imi spune si barbatul meu sa ma mai uit din cand in cand in buletin, sa vad ce varsta am, si sa ma mai linistesc, dar eu la trei zile dupa ce am iesit din spital, mi-am pus tocuri si am urcat pe scena”, a povestit artista pentru WOWbiz.ro.

Daca operatia nu a avut succes, cantareata a mai apelat si la alte metode, insa fara sanse de recuperare. Norocul ei a fosu acela ca, intr-un final, a ajuns la o clinica de lux de recuperare din Bucuresti. Acolo, medicii au au repus-o pe picioare printr-o metoda revolutionara miraculoasa, fara bisturiu.

"I-am facut niste infiltratii cu PRP (o fractiune de sange integral luat de la pacient care este centrifugat pentru a se obtine un numar crescut de trombocite). Prin astfel de proceduri se hraneste cartilagiul, se reface, iar mobilitate articulara este mai buna. De obicei, se fac trei astfel de injectii saptamanal si apoi vor veni si rezultatele. Incercam sa miscam articulatiile, sa ajunga lichidul sau substanta injectata la toata suprafata articulara. In cazul doamnei Elena Merisoreanu, rezultatele deja se vad, dansa se deplaseaza bine”, au spus medicii clinicii pentru WOWbiz.ro!

Tratamentul "vampir" a ajutat-o sa mearga!

Vedeta a confirmat si ea spusele doctorilor si a recunoscut ca se simte bine in acest moment. Elena Merisoreanu si-a facut injectii cu sange in genunchi si poate sa mearga linistitia acum.

"Am facut un tratament "vampir" si ma simt mai bine. Asta inseamna ca mi s-a luat sange din vena, la clinica, mi l-a pus intr-o centrifuga, apoi l-a amestecat cu acid hyaluronic si l-a injectat in picior. Trebuie sa faci 40 de minute gimnastica dupa procedura pentru ca lichidul sa intre in articulatiile care te dor. Eu am facut vreo trei injectii, desi trebuia sa fac mai multe, dar sunt bine in acest moment. Cand te tii de ele, sunt foarte eficiente", a declarat artista, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.`

