Cosmin Cernat le-a dat emotii colegilor de la Kanal D. Ce gafa a facut

Cosmin Cernat

Cosmin Cernat, prezentatotul reality-show-ului “Exatlon”, face parte din familia Kanal D din 2007, inca de la lansarea pe piata media din Romania a postului. Vedeta, care filmeaza intens pentru “Exatlon” in indepartata Republica Dominicana, a povestit pentru Click! o intamplare amuzanta, care le-a ridicat adrenalina colegilor de redactie.

Se pare ca Cernat este responsabil cu adrenalina nu numai in comentariile pline de entuziasm si forta, atunci cand comenteaza parcursul concurentilor de la “Exatlon”, ci le poate da emotii colegilor si in afara filmarilor.

“In 2007, inainte de prima emisie in Romania a postului Kanal D, am lucrat cu o seara inainte, toata noaptea, alaturi de ceilalti colegi. In momentul in care trebuia sa dam play la prima emisie pe post, m-am dus pana acasa sa ma schimb, urmand sa revin foarte repede la Kanal D. Stateam foarte aproape de televiziune, asa ca aveam destul timp sa ma reintorc pentru a lua parte la momentul in care transmiteam pentru prima oara, prima emisie. Cand am ajuns acasa, am adormit pe canapea, m-am trezit dupa jumatate de ora. Aveam pe telefon foarte multe apeluri. Le—am spus ca am adormit. Norocul meu a fost ca am ajuns la Kanal D chiar in momentul in care s-a dat play la primul minut de emisie. A fost cat pe ce sa ratez startul”, a spus Cosmin Cernat.

Iubita lui Vladimir Draghia a ajuns in pragul disperarii. In lipsa sotului ei, Alice a fost terorizata. Vrea sa apeleze la Politie

In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimosii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenintata si este hotarata sa apeleze la ajutorul Politiei. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele si i-a insultat fetita si pe sotul ei, aflat in Republica Dominicana.

Vladimir Draghia se afla de luni bune in Republica Dominicana, acolo unde are loc competitia Exatlon. Iubita lui, Alice, a ramas in tara cu fetita. Ambele il sustin pe Vladimir Draghia si spera ca acesta se va intoarce cu premiul cel mare in Romania. Din pacate, iubita actorului a trecut prin momente mai putin placute in ultima perioada. Ea a primit amenintari din partea unei persoane care o terorizeaza pe toate retelele de socializare.

