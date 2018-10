Cosmin Contra: Gabi Tamaș este foarte afectat

România a remizat pe Arena Naţională, scor 0-0 în ”derby-ul” grupei, împotriva Serbiei. Tricolorii au evoluat în zece oameni în repriza secundă, datorită eliminării lui Gabriel Tamaş din finalul primei părţi, scrie Mediafax.

Atacantul lui Fulham, Aleksandar Mitrovic, a fost principalul pericol al sârbilor pentru poarta lui Tătăruşanu.

Selecţionerul primei reprezentative a României, Cosmin Contra, este mulţumit de rezultatul obţinut de elevii săi, în condiţiile în care aceştia au evoluat în inferioritate numerică:

”Eu, în primul rând vreau să-mi felicit jucătorii. Am făcut o primă repriză foarte bună din punct de vedere tactic, am stat foarte bine în teren, prima ocazie a sârbilor a fost în minutul 41 pe un contraatac. Noi am avut 3-4 contraatacuri. Am vorbit cu Gabi, este foarte afectat, el a vrut mingea, era la semiînălţime şi a vrut să o degajeze. Jucătorul Serbiei a fost puţin mai isteţ, a băgat capul. Poate fi penalty, dar nu cred că este şi cartonaş roşu.

Am încercat la pauză să strângem rândurile şi să jucăm pe contraatac, sunt mândru de jucătorii noştri. Am rezistat, nu e rezultatul pe care mi l-aş fi dorit, dar în condiţiile acestea mă mulţumesc şi cu acest rezultat. Serbia e o echipă care în repriza a doua se deschide mai mult. În repriza a doua am avut şi noi un roşu clar la henţul portarului, dacă nu atingea mingea, Ţucudean scăpa cu poarta goală. Las experţii să vorbească despre aceasta fază, eu sunt mulţumit de sacrificiul baieţilor”, a spus Contra la microfonul Pro TV.

”Guriţă” pare resemnat în ceea ce priveşte primul loc în grupă, şi spune că un obiectiv realist, în momentul de faţă, este o clasare pe poziţia secundă: ”E clar că nu mai depindem de noi, depindem de Serbia, de ce se va întâmpla în primul meci din luna viitoare. Serbia e favorită în meciul de acasă şi îşi va vinde scump pielea la Belgrad. Mult mai realist în momentul de faţă este locul doi”, a mai punctat Contra.

România este pe locul doi în grupă, cu şase puncte, la două distanţă de liderul Serbia. Muntenegru este pe locul trei, cu patru puncte, dar cu un meci mai puţin. Lituania completează grupa.