Costel Alexe si Marius Bodea, dati-va demisia! Moldovenii nu voteaza PNL! Liberalii au sters toata regiunea de pe harta alegerilor europarlamentare

• Bataie totala de joc la adresa Iasului si a intregii zone a Moldovei • Partidul National Liberal si-a anuntat ieri candidatii la alegerile europarlamentare din luna mai • Niciun candidat din judetele Moldovei nu se afla pe vreun loc eligibil pe lista liberalilor la europarlamentare • In total, in Moldova locuiesc peste 5 milioane de oameni • Acesti oameni nu sunt reprezentati pe listele principalului partid de opozitie • In semn de protest, ar trebui ca oamenii sa nu iasa la vot in aceste judete, dand astfel un vot de blam PNL-ului, un partid confiscat de gasca lui Ludovic Orban • PNL a ajuns ca Partidul Comunist: liberalii se voteaza ei, pe ei, ca sa iasa tot ei Reg ...