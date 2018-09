COTAR: Vom protesta 2 zile in loc de 3 și cu 500 de autocare in loc de 1.000, in lipsa aprobarilor

Reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) au declarat, pentru MEDIAFAX, că vor protesta două zile în loc de trei și cu 500 de autocare în loc de 1.000 cât au anunțat inițial, deoarece n-au obținut la timp toate aprobările.

Transportatorii au anunțat proteste în perioada 25-27 septembrie, din cauza unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Transporturilor, însă, în lipsa unei aprobări din partea Poliției Rutiere, mitingurile vor avea loc doar în datele de 26 și 27 septembrie, cu un număr mai mic de persoane și autocare, spun reprezentanții confederației.

Reprezentanții COTAR au semnat luni protocolul pentru miting la Comisia de Ordine Publică de la Primăria Capitalei, iar marți urmează să obțină avizul de la Poliția Rutieră. „Ne-au dat acordul verbal (n.red. - de la Poliția Română) că se va rezolva. Deci, noi vom face miting miercuri și joi, de la ora 9:00 la ora 15:00”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Comuși, prim-vicepreședintele COTAR.

În plus, reprezentantul asociației transportatorilor a mai precizat că din totalul de 1.000 de autobuze și autocare, aparținând patronatelor din domeniul de activitate și privind transportul de persoane din București și din țară, autoritățile au aprobat 500. „Am mers cu o cerere de 1.000, dar ni s-au aprobat 500. Cred că vor veni cam 500 de persoane și 500 de autobuze, cel puțin. Nu a fost timpul necesar, noi am depus joi cererea de miting, au primit-o vineri, din ce am înțeles de la autoritățile de la Primăria Capitalei, de la Comisia de Ordine Publică, și ne-au chemat astăzi (n.r. - luni)”, a adăugat Comuși.

Nemulțumirile transportatorilor sunt legate de subpunctul de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social privind proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe ale acestora, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor și intrastructurii nr 980/2011, cu modificările și completările ulterioare. „Noi i-am cerut domnului ministru Șova un singur lucru: să scoată subpunctul de pe ordinea de zi și să îl pună într-o dezbatere publică. S-o discutăm, după cum este și normal și să cădem de comun acord, nu cum este neapărat mai bine pentru noi, ci pentru cetățean”, menționează sursa citată.

Transportatorii consideră inoportună orice modificare a Ordinului 980/2011, în acest moment, și solicită urgent scoaterea de pe ordinea de zi a oricărei discuții privind modificarea OMT 980/2011, deoarece „ar duce la o destabilizare a întregului domeniu de activitate, afectând transportul de persoane, atât interjudețean, cât și județean”. „O astfel de modificare ar crea un prejudiciu grav populației care beneficiază, în acest moment, de un transport organizat, sigur și prestabilit”.

„Nu vrem să creăm un disconfort cetățenilor și este un mesaj pe care îl transmitem mai mult doamnei premier. Poate nu a fost informată, noi asta ne dorim. Dorința noastru nu este să crăm un discomfort cetățenilor din București și să avem și pierderi din această cauză. Ideea este că acest ordin creează o destabilitate totală și vor intra foarte multe firme de transport privat în insolvență ”, a concluzionat reprezentantul COTAR.

Într-un comunicat transmis în urmă cu câtev zile, transportatorii precizau că de asemenea, cer să fie modificată Legea taximetriei, respectiv scoaterea sintagmelor în „mod repetat” și „în mod permanent”, precum și activitatea de „rent a car” să treacă la Ministerul Transporturilor, conform solicitărilor depuse în repetate rânduri. „Dorim ca activitatea de «rent a car» să fie trecută în administrația ARR, pentru a exista o mai bună coordonare și funcționare a acesteia, eliminând astfel orice posibilitate de activitate neautorizată”, se menționează în comunicatul de presă al COTAR.

Transportatorii consideră că domeniul transporturilor trece printr-o situație de criză în acest moment, având în vedere prețul combustibilului, care a crescut cu peste 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, lipsa forței de muncă, creșterile salariale impuse, lipsa infrastructurii, deprecierea monedei naționale și creșterea inflației pentru serviciile de transport, cu aproape 2,6%. „Acestea reprezintă, din punctul nostru de vedere, problemele reale ale societății, iar ministrul Transporturilor nu militează în niciun fel pentru soluționarea acestora”, adaugă reprezentanții COTAR.

Membrii COTAR sunt federaţii şi asociaţii din rândul transportatorilor de persoane, transportatorilor în regim de taxi şi închiriere, şcolilor de conducători auto.