Cotnari - elita vinurilor romanesti. Patru medalii de aur la Berlin

La primul concurs din acest an - Berliner Wine Trophy - Compania COTNARI a obtinut patru medalii din aur si una de argint. Unul dintre cele mai importante Concursuri Internationale desfasurate sub patronajul O.I.V. in luna februarie - BERLINER WEIN TROPHY 2018, aduce prima medalie de aur unui vin roze din gama Selectii: Feteasca neagra, vinificata roze, productia 2017. Acest vin va fi lansat in curand pe piata si se anunta a fi un vin "de aur" roz. Grasa de Cotnari din anul 2000, Grasa de Cotnari 2008 si Grasa de Cotnari 1985 au obtinut celelalte trei medalii de aur, iar Feteasca Alba 1998 a obtinut argintul. La Cotnari traditia si modernul se completeaza reciproc, iar rezultatul este unu ...