Covrigii și sticks-urile conțin soda caustica! Iata ce spun specialiștii și ce probleme poți intalni

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte ar putea ramane astazi in pronuntare in Dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea contesta o condamnare de 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripes ...