Cozmin Gușa, analiza EXPLOZIVA, dupa raportul Departamentului de Stat al SUA

Raportul Departamentului de Stat al SUA evidențiază aspectele în care ar trebui să ne compatibilizăm pentru ca parteneriatul strategic să funcționeze și, deși critic la adresa României, el trebuie privit pozitiv, susține consultantul politic Cozmin Gușă.

”Într-adevăr, se folosesc colaboratori de durată, cu vechime, ai Departamentului de Stat al SUA, ai ONG-urilor care sunt mandatate tot de către el, să spună câte ceva sub spectrul că dacă informațiile sunt incorecte, acel raportor își pierde dreptul de a mai raporta”, a explicat Cozmin Gușă.

Raportul recent al Departamentului de Stat impune ordinea mondială cu care suntem cu toții comozi, arată consultantul politic. ”Ea se manifestă prin acest gen de rapoarte. SUA își arată viziunea asupra respectivului stat. Dacă statul e partener strategic, raportul are niște conotații. Dacă estre un stat cu care SUA colaborează doar economic, alte conotații; dacă e inamic, precum, să spunem, Coreea de Nord, se vizează alte aspecte”, spune Gușă.

SUA sunt într-un război intern care contează în primul rând. Acolo, știrile despre Coreea de Nord sau Rusia sunt în plan secundar; americanii sunt interesați de felul în care se organizează cu un președinte nou-ales, subliniază consultantul politic.

Raportul, spune Gușă, ne atrage atenția că SUA ne consideră un partener strategic, însă noi am fost suficient de nepricepuți să nu aducem acest parteneriat și în domeniul economic.

”Raportul presează asupra unor incompatibilități pentru realizarea acestui parteneriat. O să vedem că locurile unde se presează negativ sunt cele în care ar trebui să ne compatibilizăm pentru ca parteneriatul strategic să meargă. El este banal pe partea de corupție; corupția există și în SUA. Faptul că ONG-urile sunt amintite și că ele au un rol minor în România e o problemă a statului, dar și a ONG-urilor”, afirmă consultantul politic.

Cele mai dure critici se regăsesc la categoria Mass-Media, evidențiază Cozmin Gușă.

La acest capitol se fac și nominalizări de două televiziuni, respectiv Antena 3 și România TV, ”dar nu se referă la jurnaliști, ci la patroni care au interese în Justiție și acționează asupra jurnaliștilor pentru a nu avea o conduită corectă. Noi ne ferim să acordăm presei rolul pe care-l are. Presa pune reflectorul, susține cetățenii care au ceva de spus, dar pe care politicienii îi opresează. Reflectorul pe care-l pune raportul Departamentului de Stat nici măcar nu este atât de grav. Situația din interior este mult mai gravă”, susține consultantul politic.

Cozmin Gușă este de părere că raportul reprezintă o bulă de oxigen pentru cetățeni, însă el nu va fi valorizat.

Consultantul poliric a vorbit și despre viitoarele investiții americane masive în presa din România.

”Nu a fost o intenție americană de a investi în mass-media din România. Eu de câțiva ani am tot vorbit cu oamenii pe care-i cunosc acolo și din dorința mea de a dezbate ceea ce se întâmplă în țară - și pentru că am văzut pericolul - am discutat despre necesitatea ca mass-media care o duc greu, care sunt corecte, să poată fi sprijinite în condițiile unei economii de piață. Să nu vină un ONG cu interese, să vină un fond de investiții”, a explicat Cozmin Gușă, la Realitatea TV.