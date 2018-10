Cozmin Gușa, intenție clara de a inființa partidul Realitatea: 'Este ca un mesaj de revolta'

Cozmin Guşă a vorbit, într-o intervenţie telefonică, despre crearea Partidului Realitatea: "Acesta este un partid dedicat oamenilor profesionişti care doresc să schimbe ceva şi încă se mai gândesc că ar fi posibil, nu au renunţat la această luptă".

"Sigur că e nevoie de partide noi în România, dar, atenţie, nu partide noi făcute din ambiţii personale, ci de partide noi care să reuşească, prin vigoare, să blocheze această cavalcadă a sfertodocţilor, a analfabeţilor care au ocupat aproape toată scena politică şi aproape la toate partidele. Partidul Realitatea l-am anunţat ca intenţie clară, având în vedere că ordonanţa a fost dată şi că intenţia puterii este de a ne închide, de a ne falimenta sau de a prelua la stat acţionariatul Realitatea, intenţia fiind clară, ea a fost dublată şi de lipsa de interes a celor de la Klaus Iohannis în jos, instituţiile statului, care ar fi putut să amendeze, ar fi putut să aibă măcar ceva de spus, nu trebuiau să stea ca nu ştiu ce în păpuşoi, pentru că atunci ne-au dat de înţeles că nu îi interesează. Am înţeles şi de la domnul Iohannis şi de la alţii că au fost interesaţi de Realitatea doar în momentele în care au putut să fie ajutaţi sau sunt interesaţi de Realitatea TV doar în momentele în care sunt la ananghie sau la nevoie. Păi noi de aşa ceva nu avem nevoie. Noi ca oameni din televiziunea asta, noi ca ţară sau parte din cetăţenii acestei ţări. Acest partid pe care l-am gândit şi a căror acţiuni se desfăşoară în condiţii de netransparenţă, pentru că ştim cu cine avem de-a face, acest proces se derulează şi decizia este clară. Pentru că sunt la fel de sigur să şi decizia lor de a scăpa de noi este una la fel de clară. Şi nu numai de noi... Aţi văzut că au ieşit la luptă şi împotriva unor alţi jurnalişti la fel de curajoşi ca noi, la fel de corecţi, care pe la site-urile pe unde lucrează încearcă să mai fie obiectivi, nu înjură pe nimeni de mamă, dar aduc în prim-plan aceste derapaje groaznice care se înrâmplă în fiecare zi. Şi gândiţi-vă câte mediatizăm... Gândiţi-vă câte nu avem posibilitatea să mediatizăm pentru că nu avem toate dovezile. Gândiţi-vă câte sunt şi despre care nbu ştim. Pentru că atunci când te uiţi la oamenii ăştia şi le vezi lăcomia ochi, le vezi luxul de acasă pe care vor să îl dubleze, vă daţi seama că, dacă nu îi controlează nimeni şi defilează prin parlamentul ăla cum doresc, subjugă şi subordonează fiecare acţiune administrativă unor scopuri de înavuţire personală. Şi România încă produce. Este o ţară care produce şi produce banii, iar banii ăştia ei îi smântânesc, neaducând în schimb nici măcar un folos pentru populaţie", a spus consultantul politic, la Realitatea Tv.

"Să nu se creadă că acesta va fi un partid al jurnaliştilor. Că se va baza pe jurnaliştii cu expertiză, asta este clar. Că se va baza pe jurnaliştii care au apetenţa să se lupte cu puterea şi sunt mult mai duri decât cetăţenii atunci când acuză şi când dovedesc fel de fel de fărădelegi, asta este clar. Acesta este un partid dedicat oamenilor profesionişti care doresc să schimbe ceva şi încă se mai gândesc că ar fi posibil, nu au renunţat la această luptă şi nici nu au plecat din România. Sigur ne bazăm şi pe cei care au plecat din România pentru că se ştie simpatizanţii noştri foarte mulţi sunt în zona diaspora. În fiecare casă se vede Realitatea TV. Noi pe ei îi respectăm, ţinem la ei. De fiecare dată am fost de partea lor, pentru că am înţeles sacrificiul pe care l-au făcut pentru ca să meargă departe de ţară. Suntem televiziunea numărul 1 ca popularitate în diaspora", a mai spus Guşă.

"Suntem deschiși la a lua oameni în partid. Eu nu am lucrat niciodată îndeaproape cu oameni care și-au folosit funcția administrativă pentru folosul personal și atunci când am lucrat, dar atunci când am lucrat și nu am putut să îi îndrept m-am despărțit de ei. Asta s-a întâmplat cu Adrian Năstase și Traian Băsescu, doi oameni pe care i-am părăsit cu regret, am crezut în ei, i-am ajutat din poziția de numărul 2 de după ei. Am preferat să plec atunci când mi-am dat seama că nu aș mai putea să îi conving că ceea ce fac, fac greșit și am avut dreptate. Adrian Năstase s-a prăbușit sub un munte de acuzații și dosare și apoi a ajuns într-un loc în care nu mi-am dorit să ajungă. Apoi un Traian Băsescu care s-a dat cocoș, a crezut că este în stare să administreze puterea, dar nu era pregătit și în final a generat un sistem represiv împreună cu alții. A avut impresia puterii la primul mandat, i s-a dat al doilea mandat, apropo de statul paralel. El a fost un Gaga pe la Cotroceni, apropo de al doilea mandat pe care nu ar fi trebuit să îl câștige. De fapt, Geoană l-a câștigat. Alegerile au fost fraudate în 2009. Niciunul dintre ei și nici alții, gen Ponta sau chiar Iohannis nu au înțeles cum e cu sintagma asta:"să mințim poporul cu televizorul!". Fiecare și-au închipuit că în campanie pot să spună orice ca să nu se țină de cuvânt", a mai spus Guşă.

"Această intenția clară de a înființa partidul este ca un mesaj de revoltă pentru ceea ce pregătesc ei. Asta nu înseamnă că telespectatorii noștri nu se pot găsi în continuare. Prezența noastră pe teren alături de ei, chemându-i în confruntări directe este de fapt această plată prin acțiune în interiorul politicului, ceea ce nu mi-am propus niciodată. Eu am plecat în 2008 din politică după ce am candidat la primărie, după 8-9 ani de politică dându-mi seama că toate vor merge în jos. Am plecat atunci din politică fără intenția de a reveni pentru că nu mai era cazul. Oamenii erau de proastă calitate, statul paralel înghițise toate înstituțiile de presă, inclusiv Clubul român de presă pe care l-a desființat. L-au preferat pe Sorin Oprescu care s-a dus cu bisturiul și care le-a rezolvat toate problemele administartive ca să mai și râdem", a mai declarat Cozmin Guşă.