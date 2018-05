Cozmin Gușa: Plangerea lui Orban, cel mai dur joc al Opoziției. Gorghiu, coordonata de Coldea

Stanescu: Premierul Viorica Dancila, sustinuta de PSD și de Guvern pana la alegerile 2020 Premierul Viorica Dăncilă are "toată susţinerea" atât a partidului, cât şi a Guvernului pentru a rămâne în funcţie până la alegerile parlamentare viitoare, a declarat vicepremierul Paul Stănescu. Citește mai departe...

Nunta Regala. Lovitura inainte de Nunta Regala.William si Harry au o sora secreta.Cine e Laura Lopes Laura Lopes este sora vitregă a prinţilor William şi Harry. Citește mai departe...

Ce nebunie! Un super-fotbalist, ajuns, oficial, la 37 de ani, a spus ce varsta are cu adevarat Patrice Evra, fundaşul francez de la West Ham, a împlinit în urmă cu 3 zile 37 de ani. Aceasta este vârstă oficială a jucătorului cu origini senegaleze. Citește mai departe...

Centenarul bate la ușa. Ana Blandiana: O indiferenta generata de repetatele dezamagiri! Scriitoarea Ana Blandiana a susținut un discurs la Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia, cu ocazi ...

Elena Merisoreanu, inșelata de sot cu o cantareața cunoscuta Elena Merişoreanu e una dintre artistele de muzică populară care și-a construit o carieră frumoasă și a legat prietenii cu multe dintre colegele ei de breaslă, care i-au devenit a doua familie. Alături de prima familie, cea întemeiată împreună cu soțul ei, vedeta a trăit clipe mai puțin plăcute pentru orice femeie. Celebra cântăreață a […] The post Elena Merişoreanu, înșelată de soţ cu o cântăreață cunoscută appeared first on Cancan.ro.

Tanar cercetat penal pentru ca a organizat un show de striptease pentru un grup de minori Un tânăr din Bicaz a ajuns să fie cercetat după ce a chemat într-un club din oraș o dansatoarea la bară care să ofere un spectacol pentru un grup de minori. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ a precizat că tânărul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, informează Agerpres. „Poliţiştii Secţiei 12 Bicaz s-au sesizat cu […] The post Tânăr cercetat penal pentru că a organizat un show de striptease pentru un grup de minori appeared first on Cancan.ro.

Un nou atac armat intr-un liceu din Statele Unite (VIDEO) Un nou atac armat s-a produs într-o şcoală din Statele Unite. O persoană înarmată a pătruns într-un liceu din Santa Fe şi a dechis focul. Potrvit CBC News, atacatorul a fost prins şi arestat. Citește mai departe...

Jocuricazinouri.com – cea mai tare platforma casino online din Romania! Simți că norocul îți surâde astăzi? Dacă răspunsul este da, atunci bine ai venit pe jocuricazinouri.com! Acesta este una dintre cele mai mari platforme online de jocuri de noroc ce se mulează pe cerinţele jucătorilor, punând la dispoziţie nenumărate bonusuri de bun venit pentru novici şi nu numai. Poţi juca jocurile preferate online şi offline! […] The post Jocuricazinouri.com – cea mai tare platformă casino online din România! appeared first on Cancan.ro.

SIMULARE examen de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila": S-au inscris peste 3.800 de candidati Simularea examenului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti a adunat peste 3.800 de concurenţi, dintre care 2.700 vor susţine testarea sâmbătă, 19 mai. Studenţii medicinişti le vor oferi posibililor viitori boboci şi un tur al universităţii.