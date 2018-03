Cozmin Gușa, profeție NEAGRA pentru Liviu Dragnea: Cei care știu puțina aritmetica politica ințeleg ca PSD este la apus

PSD a intrat în declin, o arată ultimele sondaje, iar în viaţa politică se fac deja jocuri şi strategii pentru acapararea electoratului pe care partidul ajuns la comanda lui Liviu Dragnea şi a camarilei sale îl pierde, este de părere consultantul politic Cozmin Guşă. Problema este că nici adversarii politici ai PSD nu stau foarte bine la capitolul strategie şi personalităţi.

"Într-un fel, lăcomia şi setea de putere a lui Dragnea au simplificat mult ecuaţia. Este foarte clar că PSD, în foarte scurt timp, nu va mai fi forţa dominantă în politică, pentu că a devenit un PSDragnea. Cei care ştiu ceva aritmetică în politică îşi dau seama că aşa se va întâmpla. Practic, Dragnea a deschis o mare competiţie pentru electoratuil PSD, care nu-l mai preferă pe el, pentru care se vor înscrie mai multe forţe politice interesate să-l culeagă, nu toate de stânga, pot să fie şi de centru, şi populiste, pot să fie şi naţionaliste, e limpede că pe acel electorat se va bate cineva. Cel care va avea resurse mediatice, resurse de personalităţi care să vină să culeagă simpatia acestui electorat va reuşi," crede Cozmin Guşă, informează Realitatea.

Oarecum previzibil, însă greu de cuantificat ca şi perepectivă de succes, fostul lider PSD Victor Ponta pare să fie cel mai interesat de ceea ce pierde partidul din cauza fostului său subaltern Liviu Dragnea.

"Singurul care pare înscris acum, nu cu şanse foarte mari, deocamdată, este Victor Ponta cu gruparea lui Pro România. Să vedem cum va evolua şi Ponta, după ce o să termine cu pâra asta reciprocă cu Liviu Dragnea, eu îl înţeleg pe Ponta, se află înaintea unei decizii în Justiţie şi doreşte să fie simpatic cu anumite urechi din altă parte, nu neapărat ca să culeagă el electorat. O forţă naţionalistă ar avea de asemena şanse de a prelua o parte din acest electorat care l-a părăsit deja pe Dragnea şi ai lui, dar nu o văd pe piaţă în acest moment," a comentat consultantul politic în emisiunea "Realitatea românească".

"Pe partea drepată, imobilismul PNL va face mai mult loc pentru ALDE, care se poate lăbărţa. Gruparea lui Tăriceanu, chiar dacă nu spune foarte multe, datorită figurii şi mediatizării foarte largi de care beneficiază liderul ei, din postura de preşedinte al Senatului, se va putea extinde pe partea dreaptă, în dauna PNL, care nu are actori semnificativi, nu convinge prin nimic, nici prin proiecte, nici prin mesaje. Nici USR, tocmai pentru că a dezamagit atât de profund nu are trambulină de pe care să sară, adică la USR ar trebui să vină fie un mare om de afaceri, dacă ar exista, dar nu există, un mare om de afaceri dovedit ca fiind pragmatic, din generaţia tânără, pentru ca să-i poată revigora în calitate de candidat la preşedinţie, fie un intelectual consacrat, tot ca şi candidat la preşedinţie. Dar, pe lângă faptul că nu-l au nici pe unul, nici pe celălalt, care să-i tracteze, nu ne putem gândi foarte serios nici la USR. PMP-ul lui Băsescu practic nu există, pierde teren în fiecare zi, pierde şi parlamentari în fiecare zi, nici Băsescu nu arată că are o mare forţă de a juca, îl putem ghici pe Robert Turcescu în spate acolo, în şort, cum se antrenează, eventual, pentru o nouă candidatură din partea PMP, dar este puţin şi nu le poate da portanţă."

Cozmin Guşă a analizat şi resorturile ce au dus la degradarea sistemului de valori în rândurile social-democraţilor.

„Nu a mai contat expertiza în selectarea cadrelor de partid. În ultimii ani au fost promovate pe criteriul nepot/nepoată, fină, amantă, prieten şi aşa mai departe şi nu a mai contat absolut deloc expertiza. Dosarul de cadre, adică cine este acest domn sau această domnişoară pentu ca să putem să-l punem secretar de stat sau să putem să-l punem director sau candidat. Asta încă mai era o chestie serioasă la PSD când eram eu secretar general (2001-2003), fiecare candidatură era analizată, nu exista să vină cineva cu nonşalanţa unuia ca Buzatu (liderului PSD Vaslui) şi cu atâta suficienţă să spună „fiul mei ştie o limbă străină, de ce să nu fie numit secretar de stat?!”. Din cauza faptului că n-a mai contat expertiza, la niciun nivel, ci doar fidelitatea sau complicităţile, s-a stricat treaba şi s-a stricat mecanismul PSD-ului şi nu mai poate fi reparat, din păcare, pentru că fiecare organizaţie judeţeană, mai ales cu numirea preşedinţii interimari, oamenii lui Dragnea, este decimată fără niciun rezultat.

Acest gest de oameni îşi permit să facă ceea ce fac pentru că văd şi la celelalte partide aceeaşi atitudine, de desconsiderare a valorilor şi atunci se gândesc „noi, cei care desconsiderăm valorile suntem cu toţii în hora politică, cei care mai ţin la valori au plecat, nu-i mai interesează politica, se lasă opresaţi de către noi, asta-i viaţa!” Şi uite că merge!" a comentat Cozmin Guşă.