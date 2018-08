Cozmin Gușa, scenariu EXPLOZIV pentru PSD: Valcov se afla intr-o competiție interna in PSD, instituita de Dragnea, pentru postul de prim-ministru

Consultantul politic Cozmin Gușă susține, referitor la atacurile din ultima perioadă ale lui Darius Vâlcov, că acesta se afla într-o competiție internă pentru postul de premier, alături de Mihai Fifor și Carmen Dan.

"Ar trebui să înțeleagă toată lumea că postările pe care le face amărâtul de Vâlcov sunt urmare a faptului că azi el se află într-o competiție internă în PSD, pe care Daddy Dragnea a instituit-o în urmă cu câteva zile, pentru postul de prim-ministru. El și-a dat seama că e mult prea agramată șin vai de capul ei Viorica Vasilica Dăncilă și atunci a pornit această competiție internă la care participă, pe lângă Darius Vâlcov, ministrul Apărării Mihai Fifor și încă două personalități pe care le vom vedea mâine, poimâine, alături de Carmen Dan, care și ea participă la această competiție pentru postul de premier, care lui Dragnea ar trebui să-i rezolve lui problema legată de ordonanța privind amnistiera și grațierea, pe care n-a putut-o rezolva până acum pentru că Viorica Vasilica Dăncilă nu a dorit să meargă într-o zonă penală pe care nu o mai poate administra," a declarat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Referitor la scenariul nominalizării lui Darius Vâlcov pentru funcția de prim-ministru, consultantul politic este de părere că președintele României nu va accepta numirea lui.

"Viorica Dăncilă, potrivit unei informații pe care am căpătat-o luni, este în această săptămână în fața ultimului examen pe care îl va da, prin convocarea de către Biroul Permanent Reunit al parlamentului a unei sesiuni extraordinare, Guvernul ar intra practic într-o poziție de legalitate pentru a da ordonanțe de urgență. (...) Aceste lucruri nu se fac pentru Dragnea, el are timp, vreo 7-8 luni, poate chiar și un an până la condamnare. În schimb, Darius Vâlcov și alții ca el au în această toamnă sentințele și dacă vor lua aceste condamnări nu le vor putea întoarce in niciun fel, poate cu alt președinte. Practic, românii trebuie să fie pregătiţi ca în această toamnă să meargă la vot, dacă acest scenariu al nominalizării lui Darius Vâlcov se materialiează, Nu cred însă că președintele Iohannis va accepta aşa ceva decât dacă nu-şi mai doreşte un al doile manadat", a mai spus Gușă.