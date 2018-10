Cozmin Gusa, despre Liviu Dragnea: 'Nu a rezolvat nici problema pragului de sus al usii, a dat cu capul de el ca prostul'

Cozmin Guşă a vorbit în emisiunea „Talk News", moderată de Denise Rifai, despre referendumul privind modificarea Constituției.

"Putem să facem emisiunea asta de râsu-plânsu. Dragnea nu a rezolvat nici problema pragului de sus al uşii, a dat cu capul de el ca prostul, ca un prost la propriu, nu trebuie să se simtă jignit. Iar acest referendum, pe care el l-a dorit, el l-a programat, l-a adus într-o situaţie foarte dificilă din puncte de vedere politic. Îl urmăream şi am un răspuns pentru modul în care acest grup de la Scroviştea acţionează. Ei s-au înţeles între ei: 'Băi, eu Dragnea, eu Dinescu, eu Buşcu, eu Vâlcov, suntem şmecherii României, noi între noi ne spunem adevărul, pe restul îi minţim, fără să clipim'. Acum vreo 3 zile mă uitam la o emisiune a poetului chefliu, Mircea Dinescu, la TVR, unde are o emisiune foarte bine plătită, în care jura cu mâna pe Biblie, la propriu, că nu îl cunoaşte pe Dragnea, nu s-au întâlnit. Nu este chiar un sacrilegiu ce a făcut, pentru că Dinescu este ateu", a spus Guşă în direct la Realitatea TV.

În acelaşi timp, acesta a mai explicat apoi că Dragnea nu poate ieşi pe stradă să se plimbe din cauza sentimentului de ură pe care românii îl au asupra lui.

"Dragnea şi-a dorit referendumul dintr-un calcul simplu, dar disperat. El nu reuşeşte să iasă din aceaastă spirală a urii românilor împotriva lui. El nu se poate plimba pe stradă, nu poate să iasă liniştit. Românii îl urăsc, unii argumentat, alţii instinctual, pentru că îl simt ca un generator al faptelor proaste care le generează viaţa în acest moment. Şi a zis aşa: 'Domnule, dacă tot avem semnaturile strânse de BOR şi de neoprotestanţi', atenţie, căci cele 3 milioane sunt şi de la neoprotestanţi, 'hai să câştig acest referendum pe spatele BOR şi să încerc în prag de nominalizare pentru prezidenţialele din 2019 să pozez în învingător'. Într-un om care, cel puţin 30% dintre români, să pozez că aş fi preferat. Nervozitatea lui legată de faptul că i-a fost devoalat planul că ar fi vrut să se anunţe la prezidenţiale confirmă că de fapt aşa voia. Şi violenţa de limbaj cu 'tâmpit'... nu e Dragnea să pună etichete de tâmpit, săracul".

Consultantul a mai susţinut că Dragnea pare omul cel mai puternic din România tocmai pentru că România nu este condusă, iar reacţiile de la de la Bruxelles arată chiar asta:

"Dragnea pare omul cel mai puternic din România tocmai pentru că România nu este condusă. Domnul Iohannis petrecând între discursuri fără conţinut şi vacanţe, fel de fel de intervaluri în care nu îi pasă, România nu e condusă, de la Iohannis în jos. Reacţiile de la Bruxelles sunt pentru că ei au înţeles că România nu este condusă. Nervozitatea Corinei Creţu de alaltăieri, în care în calitatea ei de comisar european al României, de pesedistă, a persiflat Guvernul României, este tot o modalitate prin care sugerează că România nu este condusă. Şi atunci, Liviu Dragnea, un băiat de miliţian din Gratia pare că ar conduce-o. El fiind parte a Statului Paralel, nu are probleme să mintă fără să clipească. Sigur, şi-a luat 3 zile de pauză, pentru că a fost rănit rău, după acest referendum care lui i-a distrus două planuri".

Despre scandalul înregistrărilor în care Adrian Țuțuianu spunea că PSD este un partid de maimuțe Gusă a spus: "Tu nu ai vazut că ei se autodefinesc ca maimuţă, adică marele Ţuţuianu s-a autodefinit şi el ca maimuţă, o maimuţică. Drama nu e la PSD, că sunt maimuţici. Că au dovedit că aşa sunt, nu a avut nimeni curaj acolo. Problema este să nu fim noi definiţi ca maimuţici, adică să acceptăm acest lucururi la infinit. Astea sunt efectele preşedinţiei lui Băsescu şi a dictaturii Statului Paralel. Atât am ajuns să fim. România a fost luată la ciomege, partidele politice, mare majoritate sunt formate din oportunişti... acum au ramas doar niste oportunişti, că vorbim de PSD, de PNL, de alte partide, care nu sunt in stare să îşi facă treaba, şi ajungem să facem dezbatere despre Andruşcă. E clar că omul este refuzat de gramatică, de logică, de orice. E zero, nu are nimic. Dar să faci mare dezbatere despre el, tu ca mare vicepreşedinte de partid, în loc să propui excluderea lui de pe lista de miniştri te arată aşa cum te-ai deficit, domnule Ţuțuianu, o maimuţică. De aici şi revolta romanilor la referendum: normalitatea românilor în faţa acestei guvernări dezastruoase", a mai spus Guşă.

De asemenea, consultantul politic a susținut că România sub Liviu Dragnea a decăzut mult: "Aici noi suntem într-o poziţie în care ne este clar că la vârful PSD este un grup infracţional organizat, dar pentru că cei din opoziţie, mai ales PNL, sunt dedicaţi ideii de amnistie şi graţiere, care li se aplică şi lor, nimeni nu acţioneză. Mai mult, Klaus Iohannis îl priveşte pe Dragnea cu îngăduinţă pe Liviu Dragnea, dintr-un singur motiv: ca sa aibă şi el cu cine să se compare, să pară el mai mai bun şi mai deştept. Adică îi convine. Domnul Iohannis este comod cu Dragnea pe piaţă pentru că nu are cu cine să se compare. Dacă PSD avea un lider puternic lui Iohannis îi era greu să vină în faţa camerelor, eventual la Realitatea Tv, pentru că tot l-aţi susţinut. Aţi fost liberi, eu nu l-am lăudat niciodată, dar nu v-am împiedicat pe niciunul, nu am avut nicio intervenţie(...) Noi suntem acum într-o dictatură a proştilor. România sub această epocă a maimuţicilor din PSD în frunte cu maimuţa şef, Liviu Dragnea, a decăzut mult. Românii, faptul că nu au acceptat să se prezinte, pentru că era vorba de Liviu Dragnea, a fost o veste bună, şi ne-am putea reinventa în anii electorali care vin, ca avem 2019, 2020", a ținut să precizeze Cozmin Gușă la Realitatea TV.