Cozmin Gusa ii da replica lui Valcov: Un discurs de infractor. Valcov și Dragnea vor Realitatea pentru ei.Daca tot au tablourile impreuna, vor și o televiziune

Consultantul politic Cozmin Gusă reacționează după ce Darius Vâlcov, consilier personal al premierului Viorica Dăncilă, a spus că Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat, precizând că Vâlcov a avut un discurs de infractor și că Darius Vâlcov și Liviu Dragnea vor să preia televiziunea. Analistul susține că a încercat să achite datoria trustului de presă, însă reprezentanții statului au refuzat.

"Pentru mine, Darius Vâlcov e o mare mare dezamagire personala, probabil ca e cea mai mare dezamagire politca dintre tinerii pe care i-am ajutat, astea fiind si motivele pentru care nu m-am exprimat, dar acum, cu aceasta tirada rau voitoare, un discurs de infractor, trebuie sa fac niste preciăr: 1. Un prieten foarte bine informa mi-a zis că Darius Vâlcov și Dragnea nu vor să închidă Realitatea, de fapt vor să Realitatea pentru ei și au toate mecanismele la Ministerul Finanțelor ca să facă asta. Noi am propus de mai mule ori să plătim datoria integral, au refuzat, au facut fel de fel de tertipuri, l-au schimbat si pe seful ANAF peste noapte ca sa dea alte indicatii, l-au pus pe Misa sub coordonarea lui Orlando. Daca tot au tablourile impreuna , ca asa le au, cred ca vor sa aiba si o televiziune impreuna. 2 Acele datorii pe care le mentioneaza au fost facute de prietenii lor , de protejatii lor, sunt mitutii lor, Elan Schwartzenberg , Vantu si tot acestia au dus si in insolventa aceasta structura extrem de respectabila astazi numita Realitatea tv si Realitatea Media. Noi am aratat zilele acestea in ce fel au fost mituiti Elan Schwartzenberg sau familia Paunesacu cu bani direct de la stat, adica de la de la Ministerul de Finante pe care il administreaza Darius Valcov. 3 Realitatea beneficiaza de legea insolventei.Sa fiti siguri ca absolut toate lucrurile facute si care sunt monitorizate de judecatorul sindic si de administratorul judiciar sunt in cadrul legii, s-a respectat legea de când am preluat-o noi. 4 Am inteleg ca ne-au facut escroci, m-au facut. Vai de capul lui, saracul , rau a ajuns. De fapt, vai de capul lor. El si cu Dragnea se transforma in niste judecatori ai restului in conditiile un care amândoi sunt condamnati in prima instanta", a declarat Cozmin Gusa pentru STIRIPESURSE.RO.

Darius Vâlcov, consilier personal al premierului Viorica Dăncilă, a anunțat, vineri seara, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, că Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat.

”Avem mafia insolvențelor, avem mafia din vămi. O să facem legea insolvențelor. Astăzi, dacă ești om de afaceri și nu intri în insolvență, ești mare fraier. Toate aceste firme au datorii de 62 de miliarde de lei. Realitatea TV are astăzi, la sfârșitul lunii trecute, 121,4 milioane de lei datorie. În fiecare lună mai adaugă încă un milion datorie. Din 2011 Realitatea nu a mai plătit nici măcar un leu la bugetul de stat. Nu se plătesc nici măcar contribuțiile pentru ei (pentru angajați - n.r.) pentru pensii sau pentru sănătate. Cam 9,2 miliarde de lei sunt datoriile cu reținere la sursă. Adică firma le reține. Cu șapte ani de zile nu mai există niciun caz, pentru că legea spune că dacă nu ieși din insolvență intri în faliment. În cazul Realitatea, sunt două firme care dețin Realitatea și fiecare la rândul ei mai are una, mai are trei în insolvență, iar cealaltă mai are nouă în insolvență, adică sunt 13 în insolvență deținute de un număr de acționari. Toți acești escroci vor dispărea, a spus Vâlcov.