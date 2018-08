Cozmin Gusa: „In interiorul PSD se pregateste un adevarat macel…”

In interiorul PSD se pregateste un adevarat macel in acest moment. Asta subliniaza consultantul politic Cozmin Gusa, potrivit informatiilor pe care le detine. Gusa crede, insa, ca Liviu Dragnea ar trebui sa renunte la actiunea impotriva Gabrielei Firea, aceea de retragere a sprijinului politic, pentru ca astfel ar declansa o batalie pentru care nu este pregatit.

”Informatiile sunt reale. Din momentul in care ati lansat aceasta stire prin sursele voastre, din calitatea de fost secretar al PSD nu mi-a fost foarte greu sa aflu lucruri in plus. Este vorba despre un macel in interiorul PSD in urma caruia nu putem analiza bine cine va iesi sub scut”, a declarat Cozmin Gusa.

Consultantul politic subliniaza ca a fost o intreaga strategie a celor din jurul lui Dragnea sa aiba oameni in Piata Victoriei la protestul Diasporei, in care n-a fost implicat partidul, ci au fost implicati ”diversi apropiati”.

”S-au impiedicat de procedura care implica prefectul, au apelat la prefect care, din informatiile mele, a fost apelata cand se afla pe drum catre un concediu in Italia, exact impreuna cu Firea. S-a reusit, undeva in noapte, sa vina sa semneze ordinul. Treburile trebuiau musamalizate. Dragnea a pus o presiune extrem de mare pe Firea, s-o oblige ca la audierile din comisie sa minta, lucru cu care nu a fost de acord. Speranta Cliseru a declarat presei, si de aici tot acest castel de carti de joc extrem de prost construit de Dragnea s-a prabusit”, a explicat Gusa.

Liviu Dragnea considera ca nu se poate baza pentru minciuna pe Firea si informatia ca pregateste mazilirea amandurora e clara, subliniaza consultantul politic.

”Speranta Cliseru trebuie sa plece, ca a refuzat sa minta, iar Firea… Dragnea isi pregateste oamenii ca sa propuna retragerea sprijinului acordat lui Firea. Sacrifica un bazin electoral al PSD pentru aceasta lucrare pe care vrea s-o realizeze astfel incat ei sa iasa curati. Daca oamenii vor vedea ca argumentatia lor nu mai sta in picioare in fata procurorilor, il vor trada (pe Dragnea, n.r.)”, a mentionat Cozmin Gusa.(Continuarea, mai jos …)

Care este persoana pentru care se fac aceste demersuri? ”Ministrul de Interne, prim-ministul, Coldea? Ne aflam in aceasta situatie foarte grea, pentru ca Firea nu e doar un prim-ministru, ca Grindeanu sau Tudose, pe care prin mecanism parlamentar sa-l dai jos. Este un primar foarte bine relationat la nivel politic, bine sustinut la nivel mediatic”, atrage atentia consultantul politic.

Ar trebui ca Liviu Dragnea sa renunte la actiunea declansata luni seara impotriva lui Firea, numai ca se va trezi cu toti ceilalti pe care i-a antamat sa minta intrebandu-se ‘Noi acum ce facem? Mergem la puscarie?’ Declaratia publica a Sperantei Cliseru are valoare si poate fi instrumentata inclusiv de procurori, arata Cozmin Gusa.

O alta varianta este ca Dragnea sa mearga la batalie, sa reuseasca retragerea sprijinului politic acordat Gabrielei Firea. Va incepe o batalie pentru care liderul PSD e mai putin pregatit.

Consultantul politic aminteste ca in repetate randuri principalul om pe care s-a bazat Dragnea a fost Firea, care i-a tinut partea fie prin declaratii politice, fie prin negocieri in CEx.

Aceste miscari trebuie puse sub semnul disperarii, puncteaza Cozmin Gusa.

”Luciditatea este mult mai putin prezenta. Daca scapa de Firea, are sansa sa scape si de majoritatea in Parlament. La inceput de septembrie se va putea petrece o debalansare a majoritatii… sa avem un prim-ministru care nu va fi al PSD”, dezvaluie consultantul politic.

In acest joc de sah de pe scena politica, ALDE joaca normalitatea, subliniaza Gusa – ” ‘Suspendare Iohannis? Pardon, n-avem motiv. Referendumul pentru normalitate parca nu e oportun’ ”

Daca i se va retrage sprijinul politic, Gabriela Firea nu trebuie nici macar sa atace, explica Gusa.

”Ea ramane primar. Trebuie sa ne gandim la micile armate pe care Tudose sau Grindeanu le au in partid. Elementele se vor coagula. Ca sa nu mai vorbersc despre Ioan Rus, care l-a contestat puternic pe Dragnea si pe ai sai. Fie ca vorbim de Ponta si partidul lui, fie de cei de la PNL, trebuie sa nu pierdem din vedere jocul de sah pe care il fac ALDE. Vor conta foarte mult”, a mai precizat consultantul politic, la Realitatea TV.

