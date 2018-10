Cozmin Gusa nu glumeste: Cum va functiona Partidul Realitatea - 'partidul fara fripturisti'

După ce a anunţat că va înfiinţa un partid cu numele televiziunii pe care o deţine - Realitatea - consultantul politic Cozmin Guşă trece la nivelul următor şi face publice modalitatea de organizare a partidului şi felul în care simpatizanţii pot deveni membri. Demersul este unul care are ca precedent doar PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu, construit pe notorietatea OTV.

"Si eu si colegii mei am primit multe mesaje sau apeluri in care am fost intrebati despre organizarea Partidului Realitatea sau posibilitati de aderare si inscriere. O sa descriu in consecinta pe scurt cum vom actiona in urmatoarea perioada, cu mentiunea ca formalitatile legale si clasice de aderare si organizare vor fi posibile doar dupa ce instantele vor aproba functionarea noastra ca partid politic.

In Romania, Realitatea are site-uri de stiri in fiecare judet, care functioneaza cu adresa de internet realitateade(nume judet).net , unde vom publica periodic informatii legate de activitatea noastra in zona. Fiecare dintre cei ce doresc sa ni se alature vor gasi adresa de email militantde(nume judet)@realitatea.net, unde sunt rugati sa ne trimita datele personale minimale prin care pot fi identificati si contactati ulterior, chiar si un scurt CV ar fi binevenit. Aceste adrese de email vor fi functionale incepand cu marti, 16.10.2018.

Pentru romanii din diaspora ce vor sa ne sustina este disponibila o adresa centrala militantdiaspora@realitatea.net, unde asteptam date conform aliniatului precedent, tot incepand cu ziua de marti.

Vom organiza 5 departamente de activitate, care vor fi manageriate de catre una sau mai multe persoane, care vor fi anuntate public in scurt timp. Aceste departamente vor functiona sub forma unor forumuri de dezbateri, identificare de probleme, respectiv promovare de idei si solutii, pana in momentul in care vor capata o formula institutionalizata, dupa legalizarea Partidului Realitatea. Aceste departamente corespund unor domenii de activitate ce reclama actiuni si solutii urgente, dupa cum urmeaza:

1. Mass media

Oamenii din media, consultanti publici, vor milita pentru asigurarea libertatii de exprimare publica, respectiv pentru protectia jurnalistilor si a activitatii lor.

2. Economie

Oameni de afaceri si economisti vor analiza problemele acute ale mediului de afaceri romanesc, ale capitalului national, vor identifica si propune public solutii urgente convergente cu statutul nostru de economie de piata in spatiul euratlantic.

3. Scoala

Profesori, invatatori, studenti, elevi, parinti, vor identifica deficientele si vor prezenta rezolvari posibile ale declinului educatiei romanesti.

4. Sanatate

Medici si pacienti vor semnala disfunctionalitatile din sistemul de asistenta si tratament medical, iar oamenii cu experienta manageriala in sistemul de sanatate vor milita public pentru implementarea acestor solutii asumate de catre noi.

5. Sport

Antrenori, sportivi, manageri din sport vor actiona in vederea redresarii urgente a miscarii sportive din Romania, in baza experientei pozitive din cariera lor, respectiv a expertizei dobandite in activitatea lor internationala in tari ce domina azi sportul mondial.

Pe platformele de comunicare ale Realitatea vom comunica mereu in baza evenimentelor ce vor aparea ulterior, respectiv a sugestiilor viitorilor nostri militanti.

Va multumesc si va reamintesc prima noastra deviza: Partidul Realitatea, partidul fara fripturisti!", transmite Cozmin Guşă.

