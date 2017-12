Cozonac ca-n povesti - Aluat crescut frumos, umpluta buna, copt fara sa crape

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ingrediente: Pentru cozonac: 1 kg si o mana de faina 4 oua (2 intregi si 2 galbenusuri) 300 g de zahar (10 linguri) 400 ml de lapte 75 g de drojdie 50 g de unt 100 ml de ulei 1 lingurita de sare coaja rasa de la o lamaie ½ sticluta de esenta de rom 2 pliculete de zahar vanilat 1 ou pentru uns cozonacii Pentru umplutura: 300 g de nuca data prin masina de tocat 50 g de cacao 3 linguri de zahar 2 linguri de scortisoara macinata 1 lingurita de ulei 2 albusuri (ramase de la cozonac) 100 ml lapte fierbinte (cat sa se obtina o crema grosuta) Mod de preparare: Reteta este pentru 2 cozonaci. In primul rand in camera in care se pregatesc cozonacii trebuie sa fie cald. Se cerne faina, chiar de 2- 3 ori, ...