Craiova a fost refuzata de un internațional roman din serie A

CS U Craiova şi-a vândut trei dintre cei mai buni jucători de anul trecut, pe Băluţă, Gustavo şi Screciu, dar oltenii au punctat şi la capitolul veniri. I-au adus pe Pigliacelli şi Cicâldău. A venit şi primul refuz pentru olteni.

În direct la ProSport LIVE, Adrian Stoian (27 de ani) a exclus varianta unui transfer în Oltenia, unde ar fi fost dorit, susţinând că vrea să rămână în Italia, chiar dacă este în ultimul an de contract cu Crotone.

Zvonurile l-au dat pe Stoian, cel care a revenit la echipa naţională a României în mandatul lui Contra, în negocieri avansate cu Craiova, însă fotbalistul spune că nu se pune problema unei mutări în Liga 1. Chiar mijlocaşul nu a exclus varianta Craiova, într-un interviu, dar acum spune că nu a discutat cu nimeni de la Craiova şi că vrea să continue în Italia indiferent ce se întâmplă. Stoian, care a fost antrenat de Walter Zenga în sezonul trecut la Crotone, a vorbit şi despre fotbalul din Liga 1 la ProSport LIVE.

"Sincer, am dat un interviu şi nimic mai mult. Eu nu am primit niciun telefon de la ei şi nu s-a pus niciodată problema. Din cauza faptului că este procesul cu Chievo este blocat mercato la Crotone, iar ideal ar fi să rămân aici, indiferent de ce se întamplă aici. Sunt şi în ultimul an de contract şi vreau să-l duc până la capăt

Anul trecut m-am uitat, a fost un campionat destul de greu, cu meciuri spectaculoase. CFR şi Steaua când au jucat împreună au fost spectaculoase. Mă uitam şi când a jucat Steaua la Iaşi, când au pierdut campionatul. Şi echipele mici pot decide soarta campionatului", a spus Adrian Stoian, fotbalistul lui Crotone, la ProSport LIVE.

Adrian Stoian a jucat pentru naţionala României în amicalul contra Finlandei, pe postul de mijlocaş central. A fost folosit toate minutele de către selecţionerul Cosmin Contra. Sub tricolor, Stoian a mai jucat un meci, în 2013, sub comanda lui Victor Piţurcă. În sezonul trecut de Serie A, Stoian a jucat 34 de meciuri, a marcat de două ori şi a oferit patru pase decisive.