Creatorul Android a fost concediat de la Google pentru ca e un pervers

Foarte mulți cunosc numele lui Andy Rubin datorita rolului pe care l-a avut in crearea platformei Android. Se pare insa ca a fost implicat intr-un scandal sexual la Google, inainte sa fie forțat sa paraseasca gigantul din Mountain View. In urma unei investigații realizate de New York Times, jurnalistii americani au ajuns la concluzia ca in spatele desparțirii dintre Google si Andy Rubin s-a aflat o relație nepotrivita cu o subalterna. Nu a trecut mult timp de la publicarea materialului editorial, pana cand Rubin a negat pe Twitter implicarea in orice eveniment precum cel descris. Evenimentul detaliat in articolul NYT s-a desfasurat in 2014. La momentul respectiv, Andy Rubin parea ca a decis de bunavoie sa ...