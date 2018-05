Credinciosul este purtat de crucea pe care o tine la gat. Aceasta cruciulita este cea mai mare avere a lui pe pamant! sa nu o dai jos

Untitled 3 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De la botez pana in mormant, credinciosul este purtat de crucea pe care o tine la gat, pe trupul lui: ii apara si ii incununeaza trupul, care este, de altfel, „templul Duhului Sfant” (1 Corinteni VI, 19). Aceasta cruciulita este cea mai mare avere a lui pe pamant: ea ii aduce aminte mereu al cui este si pe cine slujeste. De dragul acestei cruciulite, multi au mers in mormant; ea marturiseste: „Sunt crestin!”. Cu mana isi insemneaza credinciosul trupul sau intreg: acest semn este o rugaciune fara cuvinte si o lasare in mainile lui Dumnezeu cel biruitor: „intru acest semn vei birui”. *** De ce purtam la gat semnul Sfintei Cruci? Crucea de la gat nu este o bijuterie, c ...